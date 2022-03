Google ha storicamente avuto nel software un punto di forza molto importante, ma qualche magagna con i nuovi aggiornamenti può sempre capitare e l’ultimo, ricchissimo, update — Android 12L, Feature Drop e patch di sicurezza di marzo 2022 — lo testimonia: dopo la sua installazione, diversi utenti possessori di Google Pixel 5 e modelli precedenti stanno avendo qualche problema con il sensore di impronte digitali.

Google Pixel 5, 4a, 4a 5G: il problema post-aggiornamento di marzo 2022

Il changelog ufficiale dell’ultimo aggiornamento rilasciato da Google per i suoi Pixel — leggibile integralmente in questo nostro articolo — non menziona novità riguardanti il sensore di impronte digitali dei modelli delle precedenti generazioni, limitandosi a riportare “General improvements for fingerprint sensor stability & performance” per i soli Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

A dispetto di ciò, però, si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte degli utenti che riscontrano una lentezza ingiustificata in determinati contesti di utilizzo. La testimonianza di questi utenti Reddit corrisponde perfettamente alla nostra esperienza con Google Pixel 5: se lo schermo dello smartphone è spento, lo sblocco con l’impronta avviene in maniera insolitamente lenta, impiegando circa 2 secondi; dalla schermata di blocco, dunque con lo schermo acceso, lo sblocco con l’impronta è fulmineo, persino più rapido di prima; in sostanza, allo stato attuale, si spreca meno tempo accendendo lo schermo prima di sbloccare lo smartphone, ma la situazione non è ideale.

Stando alla nostra esperienza diretta e ai commenti degli utenti, i modelli toccati dal problema in argomento sono Google Pixel 5, Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G, Google Pixel 5a, Google Pixel 3a. In parole povere, un po’ tutti gli smartphone Made by Google con sensore di impronte fisico sul retro del dispositivo.

In attesa di un fix o quantomeno di una risposta ufficiale da parte di Google, diteci nei commenti se possedete uno degli smartphone elencati e se anche voi avete avuto questo problema dopo l’aggiornamento di marzo.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 6 | Recensione Google Pixel 6 Pro