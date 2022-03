Domani, 8 marzo, si celebrerà la Giornata internazionale della donna 2022 e TIM ha voluto lanciare una nuova promozione tramite il programma TIM Party per festeggiare questa sentita ricorrenza: ecco “Giga illimitati per 3 giorni“.

A dirla tutta, non si tratta della prima iniziativa messa in campo da TIM Party per la Festa della Donna 2022, infatti qualche giorno addietro vi avevamo già parlato del concorso a premi “La storia è donna”. Per tutti i dettagli del concorso (partecipazione, premi, etc.) vi rimandiamo al nostro articolo dedicato e non dimenticate che, sempre per l’8 marzo, ci sono dei dispositivi acquistabili a rate con TIM a prezzo scontato. Veniamo adesso alla nuova promozione.

TIM Party: Giga illimitati per 3 giorni per la Festa della Donna

Il sito ufficiale di TIM, nella pagina dedicata al programma fedeltà TIM Party, presenta brevemente le informazioni essenziali di questa promozione: “Giga illimitati gratis per 3 giorni – In occasione della Festa della Donna, se hai una linea mobile TIM Party ti regala tutti i giga di cui hai bisogno — Attivabile solo il 7 e l’8 marzo“.

Dunque, la promozione è rivolta ai soli clienti TIM di rete mobile, ricaricabile e con un’offerta dati a pagamento e a tempo determinato attiva. L’iniziativa prevede un’estensione gratuita del volume di GB inclusi nell’offerta del cliente da utilizzare fino alla mezzanotte del terzo giorno successivo all’attivazione.

La disattivazione della promozione alla scadenza è automatica, ma l’attivazione no: soltanto nelle giornate di oggi (7 marzo) e domani (8 marzo), i clienti TIM possono visitare il sito TIM Party o aprire l’app My TIM e richiedere manualmente l’attivazione della promozione. L’attivazione avviene entro 48 ore dalla richiesta, viene notificata ed è verificabile sul sito TIM, in My TIM o chiamando il numero gratuito 409161. La promozione è fruibile solo avendo del credito residuo sulla SIM.

Per quanto riguarda la fruibilità del traffico dati, i GB illimitati sono validi solo sul territorio nazionale, tuttavia TIM ha previsto anche un’estensione gratuita di 6 GB del traffico dati sfruttabile in roaming nei Paesi dell’UE e nel Regno Unito.

Quanto alla dicitura “illimitati”, è bene precisare che gli stessi si intendono da utilizzare in ossequio ai principi di buona fede e correttezza. Nel caso di TIM, ad esempio, per le offerte con “GB illimitati” il limite dell’uso lecito e corretto viene solitamente fissato a 600 GB mensili.

Per maggiori informazioni sulle offerte telefoniche di TIM potete visitare la nostra pagina dedicata.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche