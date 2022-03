Martedì 8 marzo si celebrerà la Giornata internazionale della donna 2022 e, per l’occasione, TIM ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale per l’acquisto a rate di alcuni dispositivi — non solo smartphone — tramite finanziamento TIMFin.

Per la verità, le promozioni in argomento dovrebbero essere soggette a limitazioni di disponibilità: soltanto i clienti TIM appositamente selezionati potranno procedere all’acquisto tramite il “Finanziamento per TE – Special” di TIMFin nei punti vendita dell’operatore aderenti.

Per quanto riguarda la validità delle offerte, le stesse sono già attive da oggi, 5 marzo 2022, e lo rimarranno fino al 12 marzo prossimo. TIM le promuoverà attraverso una campagna informativa dedicata in MyTIM.

Premesso che per nessuno dei dispositivi in offerta per la Festa della Donna è previsto il pagamento di un anticipo, ecco i modelli disponibili e le relative condizioni economiche d’acquisto:

OPPO A94 5G (ecco la nostra recensione) viene proposto a 5 euro al mese per 30 mesi , con uno sconto di 219,90 euro rispetto al prezzo di listino di 369,90 euro.

, con uno sconto di 219,90 euro rispetto al prezzo di listino di 369,90 euro. Xiaomi 11T Pro 5G 256 GB (ecco la nostra recensione) viene proposto al costo di 10 euro al mese per 30 mesi , con uno sconto di 399,90 euro rispetto al prezzo di listino di 699,90 euro.

, con uno sconto di 399,90 euro rispetto al prezzo di listino di 699,90 euro. Samsung Galaxy Watch4 40mm LTE (ecco la nostra recensione) viene proposto al costo di 7 euro al mese per 30 mesi, con uno sconto di 109,90 euro rispetto al prezzo di listino di 319,90 euro.

Dal momento che si tratta di un acquisto tramite finanziamento, il consiglio è di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Per maggiori informazioni sulle offerte telefoniche di TIM potete visitare la nostra pagina dedicata.

