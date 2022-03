È disponibile un nuovo concorso per i clienti TIM iscritti al programma fedeltà TIM Party, “La storia è donna” permette di vincere anche numerosi eBook Reader e una bici elettrica; vediamo come funziona.

Come partecipare

Il concorso in questione è valido dal 1 al 12 marzo 2022, ciascun cliente potrà partecipare ogni giorno a partire dalle 00:01 fino alle 23:59; l’iniziativa è rivolta ai clienti dell’operatore, siano essi di rete mobile o fissa, maggiorenni e residenti in Italia; è necessario essere registrati a TIM Party e cliccare sul banner dedicato all’iniziativa. Dopo aver cliccato su Partecipa e aver accettato l’informativa sulla privacy, si verrà reindirizzati al mini gioco a quiz; verranno poste domande sul tema “Donne che hanno cambiato la storia” alle quali bisognerà rispondere scegliendo una delle tre risposte disponibili. Completando con successo questa fase (e quindi rispondendo correttamente), si avrà accesso alla modalità instant win che altro non è che un sistema casuale di assegnazione dei premi, che vi restituirà subito l’esito della giocata.

Premi e numero di giocate giornaliere

I premi messi in palio con la modalità instant win sono 72 Gift Card digitali Biokirei (del valore di 50 euro ciascuna) e 72 eBook Reader Kobo Nia con SleepCover (del valore commerciale di 119,9 euro ciascuno IVA inclusa). È inoltre possibile, in base al cluster di appartenenza, effettuare anche più di una giocata giornaliera, seguendo il seguente schema:

Cluster 1 (1 giocata giornaliera) per clienti TIM attivi da massimo 12 mesi

Cluster 2 (2 giocate giornaliere) per clienti TIM attivi da più di 12 mesi, fino a 5 anni

Cluster 3 (3 giocate giornaliere) per clienti TIM attivi da più di 5 anni

Cluster 4 (4 giocate giornaliere) per clienti TIM sia di rete mobile che fissa, clienti con una linea mobile abbonata e clienti con una linea mobile prepagata su cui sia attiva TIM 100%, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Super, TIM Smart e TIM Connect.

Qualora doveste vincere, verrete invitati a compilare un form con alcuni dati richiesti per l’accettazione e spedizione del premio direttamente al vostro domicilio. Anche dopo aver vinto, è comunque possibile continuare a giocare con la possibilità di ottenere nuove vincite, inoltre per i clienti intestatari di più linee telefoniche TIM, il concorso permette di vincere un premio al giorno per ogni linea.

Bicicletta elettrica in palio con l’estrazione finale

Come ogni concorso che si rispetti, anche qui è presente un’estrazione finale, che vi permetterà di portarvi a casa una bici elettrica E-Way Atala del valore commerciale di 969 euro; tutti i clienti che avranno aderito e partecipato al concorso entro il 31 maggio 2022 parteciperanno all’estrazione finale. Il nominativo di ciascun cliente, verrà inserito in un database tante volte quanti sono i giorni in cui ha partecipato al concorso, fino ad un massimo di 12, dando così più possibilità ai giocatori più assidui; inoltre coloro i quali al 12 marzo risulteranno intestatari di una linea con TIM Ricarica Automatica o con domiciliazione della fattura, raddoppieranno le loro possibilità di partecipare all’estrazione.

Il vincitore dell’estrazione finale, verrà contattato da TIM tramite email entro 30 giorni, avrà poi a disposizione 14 giorni per accettare il premio tramite un apposito form; da regolamento, ogni premio verrà consegnato al domicilio del vincitore entro 180 giorni dalla data di assegnazione.

