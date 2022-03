Il team di sviluppo di WhatsApp per Android ha rilasciato, nelle scorse ore, un nuovo aggiornamento per gli iscritti al Programma Beta della popolarissima app di messaggistica. Dalle novità contenute nella versione 2.22.6.10 di WhatsApp Beta per Android, sembrerebbe che il rilascio delle Reactions sia sempre più vicino.

Passi in avanti per le Reactions nella versione 2.22.6.10 di WhatsApp Beta

WhatsApp lavora da tempo all’implementazione delle Reactions (reazioni), la possibilità di “reagire” ad un messaggio con 6 possibilità predefinite (ok, cuore, risata, stupore, tristezza e preghiera). La funzionalità, che riprende quella presente in Facebook (altra app del gruppo Meta), si è mostrata per la prima volta (per errore) nella versione 2.21.22.17 di WhatsApp Beta, senza mai essere ufficialmente rilasciata, nemmeno sul canale beta dell’app.

Nella versione 2.21.24.8 di WhatsApp Beta, poi, il portale specializzato WaBetaInfo aveva scovato la presenza di una impostazione per gestire le notifiche relative alla ricezione di Reactions ai propri messaggi, non visibile anche agli iscritti al programma beta dell’app di messaggistica.

Questa impostazione risulta ora attiva a coloro che installeranno la versione 2.22.6.10 di WhatsApp Beta, come si può vedere dall’immagine seguente.

Dalle impostazioni sulle notifiche di WhatsApp sarà, quindi, possibile abilitare o disabilitare le notifiche relative alle Reactions: se attivate, l’utente riceverà una notifica qualora venisse aggiunta una reazione ad un messaggio da lui inviato.

Sfortunatamente, le Reactions non risultano ancora attive su WhatsApp Beta: si tratte di una scelta poco sensata da parte del team di sviluppo o è il preludio a un imminente rilascio, almeno sul canale beta dell’app, delle Reactions? Staremo a vedere.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Per provare le novità introdotte dalla versione 2.22.6.10 di WhatsApp Beta per smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (e potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma vorreste provare lo stesso in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, basterà procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

