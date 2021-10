Dopo averne avuto un’anticipazione nelle passate settimane grazie ad alcuni leak, adesso le reazioni ai messaggi di WhatsApp sono disponibili e pronte all’uso a partire dalla versione beta 2.21.22.17, anche se solo parzialmente.

Arrivano le reazioni per i messaggi di WhatsApp

Con l’ultimo aggiornamento, infatti, disponibile al download da qualche ora, è possibile aggiungere una reazione ai messaggi ricevuti proprio come avviene con i messaggi di Facebook Messenger, i post di Facebook e altri contenuti facenti parte del mondo di Meta.

In realtà la cosa non è ancora del tutto funzionante perché è sì possibile visualizzare il menù per aggiungere una reazione, tenendo premuto su un messaggio, ma premendo su una di loro non accade nulla e non viene aggiunta al messaggio e di conseguenza visualizzata dal mittente.

Ciò significa che c’è ancora del lavoro da fare e che la funzione deve essere ampliata e completata, magari in vista di una prossima beta. Chi volesse scaricare subito WhatsApp Beta versione 2.21.22.17 non deve fare altro che iscriversi al programma di beta-testing del Google Play Store a questo indirizzo.