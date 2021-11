Non è una novità che il team di sviluppo di WhatsApp Beta sta lavorando alla implementazione delle reazioni ai messaggi all’interno dell’applicazione in pieno stile Facebook, come vi avevamo mostrato in questa news. Quest’oggi, con l’arrivo della versione 2.21.24.8 di WhatsApp Beta, scopriamo che l’azienda sta preparando le basi per gestire al meglio le notifiche relative alla reazioni.

Novità aggiornamento 2.21.24.8 di WhatsApp Beta

Infatti, come si può osservare dall’immagine sottostante, notiamo la comparsa della nuova voce “Reaction Notifications” all’interno del pannello Notifiche: il testo di accompagnamento della funzionalità indica che viene “mostrata una notifica per le reazioni ai messaggi che hai inviato.”

Si tratta a tutti gli effetti di una semplice opzione pensata per migliorare l’esperienza di utilizzo di WhatsApp e delle reazioni ai messaggi; è lecito presupporre che sarà sfruttata da chi fa parte di gruppi molto numerosi e preferisce non avere il telefono intasato di notifiche per le reazioni ai messaggi inviati in chat.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento all’ultima build di WhatsApp Beta è disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale beta del Play Store, oppure si può anche scegliere di installare manualmente il relativo APK scaricandolo da questo link di APK Mirror.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!