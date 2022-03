La maggior parte delle applicazioni Android di Google sono state aggiornate al Material You ma, l’implementazione o meno dei widget con il nuovo aspetto grafico, può dipendere dal tipo di dispositivo in possesso; non tutti sono infatti disponibili su smartphone non Pixel, per questo motivo i colleghi di 9to5Google hanno messo a confronto i widget presenti nella One UI 4.1 (Android 12) con quelli disponibili sugli smartphone di Big G.

Widget disponibili per tutti i dispositivi con Android 12

Google calendario

I due widget del calendario Google sono stati ridisegnati e aggiornati con Dynamic Color a settembre, ora si adattano molto meglio all’aspetto di Android 12.

Google Chrome

I widget di Chrome non ricalcano strettamente il Material You, ma sono comunque esteticamente gradevoli e ampiamente disponibili.

Google Orologio

Disponibili per tutti le cinque varianti di widget per l’orologio, comprese le personalizzazioni.

Google Drive

Google Drive rende disponibili azioni rapide e file suggeriti, con la nuova grafica, anche per dispositivi con versioni di Android precedenti alla 12

Gmail

Il widget di Gmail ha una sola variante di dimensioni, sia su tablet che su smartphone, le scorciatoie Chat, Spaces e Meet sono posizionate inferiormente.

Google Fi

Google Keep

A differenza di Gmail, nel widget di Keep le scorciatoie vengono posizionate sul lato anziché inferiormente.

Google Foto

Disponibili per tutti sia i widget “persone e animali domestici” sia “i tuoi ricordi” di Google Foto.

Widget esclusivi (per il momento) per smartphone Pixel

Google Maps

Esclusivo per i Pixel il widget “trova velocemente luoghi nelle vicinanze” che apre direttamente Google Maps e tastiera.

Google Meteo

Youtube Music

Il widget “riprodotti di recente” è al momento disponibile solo sui Pixel, mentre “Turntable” lo è per tutti.

