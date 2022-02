Rabona Mobile, uno degli operatori virtuali, su rete Vodafone, più interessanti del mercato di telefonia mobile in Italia, annuncia il ritorno di due eccellenti promozioni che consentono agli utenti di accedere ad un pacchetto completo di minuti, SMS e, soprattutto, Giga per navigare in mobilità. Le offerte Rabona Mobile sono Contropiede e Top Pressing.

Entrambe le proposte hanno un prezzo molto contenuto e mettono a disposizione tanti Giga (fino a 200 GB al mese). Contropiede è una tariffa “operator attack”, disponibile quindi solo con portabilità del numero da operatori selezionati, mentre Top Pressing è attivabile da tutti, semplicemente richiedendo la portabilità del numero. Vediamo i dettagli completi:

Rabona Mobile annuncia il ritorno delle offerte Contropiede e Top Pressing

La prima offerta lanciata oggi dall’operatore è Contropiede. Si tratta di una tariffa con minuti ed SMS illimitati e con 200 GB di traffico dati in 4G (fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, sotto rete Vodafone). Il costo periodico dell’offerta è di 8,99 euro al mese per tutti gli utenti che richiedono la portabilità del numero da ho. Mobile e Very Mobile. Da notare, inoltre, che con la portabilità da Kena Mobile è previsto uno sconto extra che consente di attivare l’offerta a 7,99 euro al mese.

C’è poi Top Pressing. Questa seconda promozione svelata da Rabona Mobile include minuti ed SMS illimitati oltre a 171 GB in 4G (anche in questo caso con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload). A differenza dell’offerta precedente, non ci sono vincoli di attivazione. L’offerta è disponibile per tutti, richiedendo la portabilità a Rabona Mobile da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. Il canone mensile è, in questo caso, pari a 8,99 euro al mese per tutti.

Per attivare una delle due offerte Rabona Mobile è prevista una spesa iniziale di 29,99 euro. Il costo in questione include il contributo di acquisto per la SIM di 19,99 euro con la SIM che avrà a disposizione 25 euro di credito bonus. La spesa iniziale per l’attivazione comprende anche una prima ricarica da 10 euro che va a coprire il costo del primo mese della promozione scelta dall’utente.

Da notare che le due nuove offerte dedicate a chi passa a Rabona Mobile vanno ad affiancarsi ad altre promozioni già in listino. Tra queste c’è Trivela di Rabona, offerta super economica e molto conveniente che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 33 GB in 4G ogni mese al costo di appena 4,99 euro al mese. Quest’offerta è disponibile sia per chi passa a Rabona Mobile, da qualsiasi operatore, che per chi attiva un nuovo numero di cellulare con il provider.

Tutte le offerte Rabona Mobile sono disponibili sia tramite attivazione online, con spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente, che tramite attivazione in un nuovo dei negozi partner dell’operatore. Per tutti i dettagli relativi alle nuove promozioni lanciate oggi dal provider e per richiedere direttamente online l’attivazione dell’offerta desiderata è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva qui una delle offerte Rabona Mobile