In tempi non sospetti Samsung ha esteso il supporto software dei propri modelli di punta, ma in questo caso parliamo di uno smartphone che va ben oltre anche quei limiti: Samsung Galaxy S4 era arrivato sul mercato nel mese di aprile del 2013 e adesso, grazie al magico mondo del modding, può far girare Android 12.

Insomma, dopo aver visto il porting completo di One UI 4.0 per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 e la custom ROM per Samsung Galaxy S5, è giunto il momento di riavvolgere il nastro un altro po’.

Samsung Galaxy S4 è ancora una volta oggetto delle cure della community e questa volta la custom ROM scelta dal JDCTeam è la popolare e apprezzatissima LineageOS. In particolare, ci troviamo di fronte ad una build unofficial — visitando la pagina ufficiale del dispositivo sul sito della ROM è possibile notare come la build ufficiale più recente sia una nightly della versione 18.1 — della LineageOS 19.0 con base Android 12 che viene contrassegnata come “Preview“.

Nel thread dedicato, lo sviluppatore non si perde in particolari preamboli ed elenca subito le cose che già funzionano a dovere, che sono:

Wi-Fi

scheda SIM e chiamate

UI

adb

ricarica

USB MTP

audio

microfono e registrazione audio

reboot/shutdown via menu

Segue anche la lista delle cose che non funzionano, ovvero:

fotocamera (ma lo sviluppatore dice di sapere come fixarla)

tasto home per risvegliare lo smartphone

Bluetooth (lo sviluppatore pensava di averlo già sistemato e invece non è così).

Avete ancora tra le mani — o più probabilmente in un cassetto — un arcaico Samsung Galaxy S4 e vorreste provare ad installarci Android 12? Qui di seguito trovate il link al thread ufficiale con il file da scaricare. Come sempre, procedete soltanto se siete consapevoli di quello che fate.

[JDCTeam][Preview] LineageOS 19.0 per Samsung Galaxy S4 (jfltexx)-UNOFFICIAL

