Iliad supera di gran lunga gli altri operatori italiani in quanto a soddisfazione dei clienti. I dati sono stati raccolti durante un’indagine Ipsos nel mese di gennaio 2022, con un campione di 3001 utenti: andiamo a scoprire più da vicino i risultati.

I clienti Iliad sono i più soddisfatti: distanti TIM, WINDTRE e Vodafone

La rete Vodafone si è confermata la migliore anche secondo gli ultimi dati diffusi da nPerf, ma a quanto pare questo agli utenti non basta. Nonostante l’ultimo posto di Iliad nel barometro appena citato, l’operatore è quello coi clienti più soddisfatti: l’indagine è stata svolta da Ipsos su 3001 intervistati, divisi tra clienti Iliad (750), TIM (750), Vodafone (751) e WINDTRE (750), tra il 5 e l’8 gennaio 2022.

Come possiamo vedere nel grafico qui sotto, Iliad raggiunge un NPS decisamente superiore rispetto agli altri operatori: si tratta della differenza tra la percentuale di utenti “Promotori” (che hanno fornito un grado di soddisfazione tra 9 e 10, in azzurro) e quella di utenti “Detrattori” (0-6, in rosso). In giallo sono rappresentati gli utenti “Passivi” (7-8). Iliad raggiunge un NPS del 52,3%, mentre TIM (17%), WINDTRE (11,9%) e Vodafone (11,4%) sono molto staccati.

Questo invece un grafico che mostra il trend tra agosto 2021 e gennaio 2022: in generale i dati restano abbastanza stabili, ma c’è da segnalare un calo del NPS di Vodafone (dal 15,4% all’11,4%) e un aumento in quello di WINDTRE (dall’8,4% all’11,9%).

I clienti Iliad si dichiarano molto soddisfatti nel 49,2% dei casi, contro il 21,5% di TIM, il 19,9% di WINDTRE e il 18,6% di Vodafone. Molti utenti si dichiarano comunque soddisfatti del proprio operatore, ma spicca l’11,9% dei non soddisfatti (sommando anche quelli per nulla soddisfatti) per l’operatore rosso.

Sembra dunque che il rapporto di Iliad con i suoi clienti sia migliore rispetto a quello degli altri operatori italiani. La politica di Iliad basata su trasparenza e zero rimodulazioni sta evidentemente dando i suoi frutti, anche a fronte di una rete meno performante a livello generale. Se volete saperne di più e consultare tutti i dati diffusi da Ipsos potete seguire questo link.

