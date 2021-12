Parte dagli Stati Uniti l’avventura di Samsung Galaxy A13 5G, l’ultimo arrivato di una delle serie più fortunate e di maggior successo del colosso asiatico. Il nuovo smartphone, destinato a portare una nuova alternativa nella fascia medio bassa del mercato, sarà presto in vendita con AT&T e T-Mobile, e nel corso dei prossimi mesi potrebbe arrivare anche sui mercati internazionali.

Entry level dal prezzo elevato?

Anche se la concorrenza sul mercato nord americano non è così elevata, vista la sostanziale assenza di un player come Xiaomi (e dei suoi brand Redmi e POCO), il prezzo di Samsung Galaxy A13 5G potrebbe limitare le vendite, visto che la scheda tecnica non è particolarmente appetibile.

Si parte da uno schermo LCD da 6,5 pollici con refresh a 90 Hz ma con una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), con un notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale, una soluzione ormai superata per la maggior parte della concorrenza. Sotto alla scocca trova posto un MediaTek Dimensity 700, con CPU octa core, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB.

La fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) affiancato da due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità mentre la fotocamera dedicata ai selfie utilizza un sensore da 5 megapixel (f/2.0).

Molto buona invece la batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un’ottima autonomia, mentre la ricarica rapida si ferma a 15 watt. Da sottolineare la presenza della tecnologia NFC per sfruttare i pagamenti in mobilità con Samsung Pay. Sono presenti un lettore di impronte digitali, collocato sulla parte destra del frame, uno singolo speaker e un connettore da 3,5 mm per le cuffie. Supportati inoltre il WiFi dual band e le reti 5G Sub 6. Peccato per l’assenza di un caricabatterie e di un paio di cuffie nella confezione, ma ormai la tendenza sembra essere consolidata verso questa direzione.

Samsung Galaxy A13 5G sarà in vendita negli USA dal 3 dicembre al prezzo di 249,99 dollari con AT$T e da gennaio con T-Mobile. Non ci sono invece indicazioni relative a una possibile commercializzazione sui mercati internazionali. Continuate comunque a seguirci per saperne di più.