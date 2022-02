Galaxy A53 5G è uno degli smartphone Samsung più attesi dell’anno per il semplice fatto che Galaxy A52 è stato un enorme successo nel 2021.

Le aspettative sono dunque alte per Samsung Galaxy A53 5G e l’azienda non può certo deludere tutti i potenziali acquirenti.

Recentemente sono emersi alcuni render dello smartphone creati sulla base del materiale di stampa ufficiale, insieme a nuovi dettagli relativi al comparto fotografico.

Samsung Galaxy A53 5G si mostra nei render di stampa

Nei nuovi render trapelati Samsung Galaxy A53 5G è simile a come è apparso nelle precedenti fughe di notizie e nei render realizzati dai fan.

Il design di Samsung Galaxy A53 5G non si discosta molto da quello del predecessore, infatti ripropone una struttura in metallo e un pannello posteriore in policarbonato.

La differenza più evidente riguarda il design del modulo fotocamera, in quanto Galaxy A53 5G mantiene la stessa disposizione dei sensori, ma l’alloggiamento della fotocamera mostra dei contorni meno pronunciati.

Spuntano novità sulla fotocamera di Samsung Galaxy A53 5G

Secondo le ultime indiscrezioni accanto al sensore principale da 64 MP ci sarebbero un obiettivo ultra-wide da 12 MP, una sensore di profondità da 5 MP e un altro sensore macro da 5 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 MP, quindi nel complesso Samsung Galaxy A53 5G non sembra introdurre aggiornamenti di rilievo in questo ambito. Altre specifiche vociferate includono un chipset Exynos 1200, un display Super AMOLED 120 Hz da 6,5 ​​pollici con una risoluzione 2400×1080 e una batteria da 5.000 mAh che probabilmente supporterà la ricarica a 25 W. Samsung Galaxy A53 5G potrebbe essere annunciato ufficialmente entro marzo.

