Da Samsung arriva un nuovo smartphone entry level dedicato a chi è alla ricerca di un telefono economico che gli consenta di compiere le più importanti attività quotidiane senza pensieri ma, allo stesso tempo, senza troppe pretese: stiamo parlando di Samsung Galaxy A03.

Si tratta di un device che si caratterizza per un ampio display da 6,5 pollici con notch per la fotocamera frontale e per la presenza sulla parte posteriore di una fotocamera che può fare affidamento su due sensori.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A03

Il nuovo smartphone low cost di Samsung (con nome prodotto SM-A032F) può contare sulle seguenti caratteristiche:

display LCD Infinity-V da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel)

processore Unisoc SC9863A octa core da 1.6 GHz con GPU IMG8322

3 GB di RAM con 32 GB di memoria integrata o 4 GB di RAM con 128 GB di memoria integrata (espandibile grazie al supporto MicroSD)

fotocamera frontare da 5 megapixel con apertura f/2.2

doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 48 megapixel (apertura f/1.8) e un sensore di profondità da 2 megapixel

supporto Dual SIM (nano + nano + microSD)

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

ingresso jack audio da 3,5 mm

Dolby Atmos

Android 11 con interfaccia Samsung One UI

batteria da 5.000 mAh

dimensioni: 164,2 x 75,9 x 9,1 mm

peso: 206 grammi

Samsung Galaxy A03 sarà disponibile in tre colorazioni (ossia nera, blu e rossa) ma al momento non vi sono informazioni sul suo prezzo, che dovrebbe comunque essere piuttosto basso.

Ricordiamo che il colosso coreano un paio di settimane fa ha lanciato un altro modello simile, ossia il Samsung Galaxy A03 Core e saranno questi due telefoni a rappresentare l’offerta low cost dell’azienda per i prossimi mesi.

