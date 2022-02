La scelta di Samsung di garantire un supporto software di lunga durata ai suoi dispositivi coinvolgerà anche il futuro Galaxy A53. L’annuncio del supporto software esteso rappresenta una delle novità più interessanti della serie di annunci di ieri, giornata in cui abbiamo registrato il debutto dei nuovi Galaxy S22 e Galaxy Tab S8. Come confermato dall’azienda, smartphone e tablet riceveranno 5 anni di aggiornamenti con quattro major update del sistema operativo e 5 anni di patch di sicurezza.

Questo straordinario supporto software (per gli standard del mercato Android) non sarà limitato ai top di gamma. Anche il nuovo Samsung Galaxy A53, oltre ad altri prodotti selezionati della gamma Galaxy A, riceverà un trattamento simile. Per il prossimo mid-range e, probabile, futuro best seller di casa Samsung ci sarà un trattamento da vero top di gamma per quanto riguarda il supporto software.

Samsung Galaxy A53: aggiornamenti per 5 anni per il futuro mid-range

I futuri possessori di Samsung Galaxy A53 potranno beneficiare di un supporto software di primissimo livello. Il nuovo mid-range di casa Samsung arriverà sul mercato con Android 12 incluso “di serie”. Successivamente, lo smartphone riceverà ben quattro major update passando ad Android 13 nel 2023, ad Android 14 nel 2024, ad Android 15 nel 2025 e, infine, ad Android 16 nel 2026.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza, invece, il nuovo Galaxy A53 riceverà aggiornamenti per cinque anni ottenendo, quindi, un supporto fino al marzo/aprile del 2027. Restano da chiarire alcuni aspetti chiave della questione. Al momento, infatti, non ci sono conferme in merito alle tempistiche di rilascio delle patch di sicurezza che, molto probabilmente, non saranno mensili nel corso degli ultimi anni di supporto ma trimestrali/semestrali.

In ogni caso, il nuovo mid-range coreano potrà contare su di un’arma in più rispetto alla diretta concorrenza. Il supporto software che riceverà lo smartphone (ed altri dispositivi della serie A) sarà sensibilmente superiore a quello dei diretti concorrenti Android e anche a quello di molti flagship Android presenti sul mercato.

Le specifiche del futuro mid-range

Il nuovo Samsung Galaxy A53 è ad un passo dal debutto. Lo smartphone arriverà sul mercato tra fine febbraio e il mese di marzo. In attesa del lancio ufficiale, la scheda tecnica è già nota in diversi dettagli. Lo smartphone dovrebbe presentare un display Super AMOLED da 6.46 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Exynos 1200 che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage (a partire da 6 GB di RAM e 128 GB di storage).

A completare le specifiche troveremo quattro fotocamere posteriori. Il sensore principale sarà da 64 Megapixel (con apertura f/1.8 e OIS) e sarà supportato da un ultra grandangolare da 12 Megapixel e da due sensori da 5 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel. La scheda tecnica includerà anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W ed un sensore di impronte digitali sotto al display.

Il nuovo smartphone arriverà nelle colorazioni bianco, nero, blu e arancione. Tutte le varianti avranno il supporto al 5G e sarà presente anche la certificazione di impermeabilità IP67. Il prezzo sarà in linea con quello dei suoi predecessori. Maggiori dettagli arriveranno solo nelle prossime settimane.