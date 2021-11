A distanza di qualche settimana dalle prime indiscrezioni relative a Samsung Galaxy A33 5G torniamo ad occuparci di questo smartphone, che per tutto il prossimo anno proverà a ritagliarsi una fetta del mercato di fascia medio-bassa.

Nelle scorse ore, infatti, OnLeaks ha diffuso quelle che potrebbero essere le prime immagini rendering di Samsung Galaxy A33 5G (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità), permettendoci così di farci un’idea di ciò che potremmo aspettarci da tale device.

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy A33 5G

Il nuovo smartphone di fascia media di Samsung dovrebbe poter contare su un display piatto Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e notch per la fotocamera frontale mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare posto una quadrupla fotocamera (non si hanno informazioni sui possibili sensori scelti dal produttore), inserita in un modulo di forma rettangolare che ricorda quelli già visti su altri modelli del colosso coreano.

Tra le altre caratteristiche di Samsung Galaxy A33 5G dovremmo trovare una porta USB Type-C, il supporto alla connettività 5G, una scocca in materiali plastici dalle dimensioni generose (159,7 x 74 x 8,1 mm) e almeno quattro colorazioni (Orange, Light Blue, Black e White). Dovrebbe invece mancare l’ingresso jack audio da 3,5 mm.

Sulla base di tali immagini rendering, OneLeaks ha anche realizzato il seguente video, grazie al quale è possibile vedere il presunto design dello smartphone a 360°:

Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe essere lanciato a gennaio e la sua commercializzazione dovrebbe riguardare anche i mercati europei. Sarà interessante scoprire il prezzo ufficiale pensato dal colosso coreano, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero contribuire in modo determinante all’eventuale successo di tale device, soprattutto se si considera quanto competitiva sia divenuta la fascia medio-bassa (basti pensare ai brand cinesi). Staremo a vedere.

