RedMagic 7 è in arrivo in una versione internazionale. Lo smartphone da gaming, presentato in Cina giusto qualche giorno fa, sarà presto acquistabile anche in Italia in tre varianti: scopriamo insieme tutti i dettagli sui prezzi di vendita e la disponibilità.

Gioite gamers! RedMagic 7 sta arrivando in Italia: ecco prezzi e data di uscita

Il nuovo smartphone è pensato per chi ama il gaming su smartphone e proprio per questo mette a disposizione tanta potenza: a bordo spicca infatti il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 12, 16 o addirittura 18 GB di RAM (+ ulteriori 6 virtuali, eventualmente) e da 128 o 256 GB di memoria interna. Lo schermo è un ampio AMOLED da 6,8 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 165 Hz, DC Dimming, vetro Gorilla Glass 5 e un touch sampling rate di 720 Hz, pensato per avere la meglio sugli altri giocatori.

Per non incorrere in problemi di surriscaldamento RedMagic 7 può contare su un sistema di raffreddamento ICE 8.0 con struttura a 9 strati, camera di vapore, foglio di grafite e ventola da 20.000 giri al minuto. Nubia non si è scordata del comparto fotografico e ha dotato lo smartphone di tre sensori posteriori con IA: al principale da 64 MP si aggiungono l’ultra-grandangolare da 8 MP e quello macro da 2 MP. Per i selfie troviamo invece un sensore da 8 MP.

Ecco la scheda tecnica completa di RedMagic 7 in versione internazionale:

display AMOLED 20:9 da 6,8 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con 60-165 Hz di refresh rate, 720 Hz di touch sampling rate

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12, 16 o 18 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP

fotocamera anteriore Micro Custom da 8 MP

connettività 5G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per jack audio da 3,5 mm

doppio speaker con DTS, tre microfoni, grilletti dorsali Touchpad Dual (500 Hz)

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 65 W

Android 12 con REDMAGIC OS 5.0

dimensioni: 170,57 x 78,33 x 9,5 mm, peso di 215 g

RedMagic 7 sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 10 marzo 2022 sul sito ufficiale ai seguenti prezzi consigliati:

Obsidian 12-128 GB a 629 euro

Pulsar 16-256 GB a 729 euro

Supernova 18-256 GB a 799 euro

Ci sarà spazio pure per RedMagic 7 Pro

Nubia non si è dimenticata di RedMagic 7 Pro, lo smartphone svelato in compagnia del fratello “minore”. Il dispositivo, che rispetto a quest’ultimo offre una fotocamera anteriore integrata nel display per un’esperienza di gioco ancora più immersiva, arriverà nel secondo trimestre 2022 equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 1. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci.

