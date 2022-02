POCO M4 Pro 5G è disponibile a prezzi super grazie a uno speciale coupon eBay: lo smartphone risulta acquistabile in offerta al di sotto dei 200 euro sia nella versione “base” da 4-64 GB sia in quella da 6-128 GB. Vediamo come portarseli a casa in sconto.

POCO M4 Pro 5G in offerta su eBay grazie a questo coupon

POCO M4 Pro 5G è stato presentato lo scorso novembre e lanciato nel nostro Paese al prezzo di 229,90 euro (4-64 GB) e di 249,90 euro (6-128 GB), promozioni di lancio escluse. Si tratta di uno smartphone pensato per un pubblico giovane, ma non solo: offre un design vivace e particolare e una scheda tecnica interessante.

Quest’ultima include display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate dinamico fino a 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810 a 6 nm affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria, connettività 5G, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP e una generosa batteria da 5000 mAh.

Grazie al coupon PIT10PERTE2022 di eBay è possibile acquistare POCO M4 Pro 5G a 179 euro (4-64 GB) o a 197 euro (6-128 GB), con spedizione gratuita e venditore affidabile (e autorizzato da Xiaomi). Come sfruttarlo? È semplicissimo: basta aggiungere lo smartphone al carrello, procedere al modulo di pagamento e digitare PIT10PERTE2022 all’interno del campo “Aggiungi i coupon” (in fondo).

Il codice sconto è disponibile fino a fine anno e può essere utilizzato fino a 10 volte: offre un ribasso del 10% fino a un massimo di 50 euro sulla selezione di prodotti a questo indirizzo, nella quale compaiono i due dispositivi in questione. Ecco i link diretti per procedere all’acquisto dello smartphone in offerta su eBay:

Acquista POCO M4 Pro 5G 4-64 GB

Acquista POCO M4 Pro 5G 6-128 GB

