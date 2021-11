POCO M4 Pro 5G è ufficiale ed è già in arrivo anche in Italia. Il nuovo smartphone Android è il successore del POCO M3 Pro 5G lanciato lo scorso maggio e porta diversi miglioramenti: pronti a scoprire tutto?

POCO M4 Pro 5G è ufficiale: ecco specifiche e funzionalità

POCO M4 Pro 5G è stato svelato quest’oggi con un evento globale online e punta molto sul rapporto specifiche-prezzo, come praticamente tutti gli smartphone del marchio. A bordo troviamo un ampio display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con un refresh rate dinamico fino a 90 Hz e touch sampling rate di 240 Hz, ma anche il SoC Mediatek Dimensity 810 a 6 nm (2 Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6 Cortex-A55 a 2 GHz) con GPU Mali-G57 MC2.

Lato memorie troviamo due versioni tra cui scegliere, una con 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage interno UFS 2.2 e una con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (sempre LPDDR4X e UFS 2.2), in entrambi i casi con espansione della memoria tramite microSD. Il comparto fotografico vede la presenza di doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP, e di una anteriore per i selfie da 16 MP.

“La serie M rappresenta innegabilmente lo smartphone perfetto per i giovani utenti che cercano il massimo della qualità e, con l’ultimo POCO M4 Pro 5G, abbiamo superato di gran lunga le loro aspettative“, ha detto Kevin Qiu, Head of POCO Global. “Con una serie di nuove feature, che includono performance più elevate e la ricarica veloce 33 W Pro, ad oggi, POCO M4 Pro 5G è senza dubbio il miglior telefono pensato per l’intrattenimento di questa serie.”

Ecco la scheda tecnica completa di POCO M4 Pro 5G:

display LCD da 6,6 pollici Full-HD+ 20:9 con DynamicSwitch refresh rate (fino a 90 Hz)

SoC Mediatek Dimensity 810 a 6 nm con GPU Mali-G57 MC2

4 o 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e flash LED

fotocamera anteriore da 16 MP con apertura f/2.45

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, NFC

sensore d’impronte laterale, sensore infrarossi, porta per il jack da 3,5 mm, speaker stereo

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W

Android 11 con MIUI 12.5

dimensioni di 163,56 x 75,78 x 8,75 millimetri, peso di 195 grammi

Il refresh rate dinamico di POCO M4 Pro 5G si adatta automaticamente a ogni formato di intrattenimento in modo da mettere a disposizione la maggiore efficienza energetica possibile: i video vengono riprodotti a 60 fps, i film a 25 fps, mentre i giochi possono spingersi fino a 90 Hz. Per i giocatori è anche disponibile il motore lineare X-axis che offre un feedback aptico che vibra in base alle azioni di gioco.

La fotocamera offre diverse funzionalità avanzate, come la Night Mode, le modalità Caleidoscopio, Slow Motion e Video Time-lapse, oltre ai numerosi filtri per il massimo dello stile. La ricarica 33 W Pro, compatibile anche con il caricabatterie incluso nella confezione, consente di ricaricare completamente la batteria da 5000 mAh nel giro di 59 minuti, quasi la metà del tempo rispetto alla generazione precedente. 10 minuti sono sufficienti per circa 2 ore di streaming video, secondo quanto riferisce il produttore.

Prezzi e uscita di POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G arriva nelle colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow e nelle versioni da 4-64 GB o da 6-128 GB: i prezzi per il mercato italiano sono di rispettivamente 229,90 e 249,90 euro, ma con la promozione di lancio è possibile acquistarlo su Goboo con 50 euro di sconto (30 + 20 con coupon) versando un deposito di 20 euro (179 e 199 euro). Le spedizioni partono dall’Europa, è presente la garanzia ufficiale POCO/Xiaomi e sono disponibili 14 giorni per un eventuale reso.

