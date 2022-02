Con Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro il colosso di Mountain View ha introdotto una comoda funzione di controllo grammaticale in Gboard, una soluzione che funziona interamente sul dispositivo per preservare la privacy ed è in grado di rilevare eventuali errori grammaticali e suggerire agli utenti le relative correzioni, il tutto durante la digitazione.

In particolare, gli utenti mentre scrivono il testo visualizzano con una sottolineatura blu gli errori grammaticali e, se la toccano, Gboard fornisce una sostituzione completa nella riga dedicata ai suggerimenti.

Questa funzione è abilitata di default ma può essere disattivata andando nel menu delle impostazioni di Gboard, quindi entrando nella sezione dedicata alla correzione del testo e cercando l’opzione relativa al controllo grammaticale.

Al momento tale funzionalità è capace di correggere soltanto le frasi in inglese e supporta la maggior parte delle app Android (come ad esempio i client di messaggistica) e il team di Google ha già promesso che presto sarà disponibile anche in altre lingue.

Il controllo grammaticale di Gboard in arrivo su tutti i Google Pixel

Lo scorso anno il team di sviluppatori di Google ci ha tenuto a mettere in risalto il grande lavoro compiuto per riuscire a garantire agli utenti una soluzione di questo tipo, capace da un lato di offrire un’elevata efficacia e, dall’altro, di non trascurare aspetti come la privacy (il testo digitato viene elaborato direttamente sul dispositivo, senza passare per server esterni).

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate in Rete le segnalazioni di possessori di altri modelli della serie Google Pixel che hanno iniziato a notare la disponibilità della funzione del controllo grammaticale di Gboard mentre non sembra essere stata implementata su smartphone di altri produttori.

I possessori di Google Pixel che desiderano provare questa funzione (ricordiamo che al momento è disponibile soltanto in lingua inglese) possono scaricare le ultime versioni di Gboard da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata).