Tra le tante offerte sugli smartphone di questi giorni, vi segnaliamo anche questa odierna su Realme GT Master Edition. Lo smartphone dell’azienda cinese, forte di una scheda tecnica piuttosto equilibrata, può rappresentare la giusta occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di fascia media con un design curato e piacevole.

Una ottima offerta per Realme GT Master Edition

Tramite i link in calce alla news avete l’opportunità di acquistare Realme GT Master Edition su eBay con 6 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo di 223,99 euro e con 8 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo di 287,99 euro, rispettivamente in colorazione grigia e bianca.

Il dispositivo dispone di un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, jack audio da 3.5 mm, processore Qualcomm Snapdragon 778G, Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP, connettività 5G e una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 65 W.

Vi lasciamo il link alla nostra recensione di Realme GT Master Edition per scoprire ulteriori dettagli sullo smartphone. Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le numerose offerte selezionate dalla nostra redazione.

Acquista Realme GT Master Edition Voyager 6-128 GB

Acquista Realme GT Master Edition Voyager 8-256 GB