Nothing, società fondata da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, ha lanciato lo scorso anno sul mercato le sue cuffie true wireless Nothing ear (1); ora la stessa azienda sembra intenzionata ad entrare nel mercato degli smartphone Android. Vediamo insieme cosa sappiamo al momento.

Carl Pei lascia intendere con un Tweet le sue future intenzioni

La notizia in realtà non è del tutto nuova, già qualche mese fa Manu Sharma, vice presidente e direttore generale di Nothing India, aveva rivelato che l’azienda fosse al lavoro, a ritmo accelerato, per rilasciare oltre cinque nuovi prodotti sul mercato. Anche alcune indiscrezioni, di cui vi abbiamo riportato qui, lasciavano intendere un possibile ingresso nel mondo degli smartphone da parte dell’azienda per l’anno in corso.

Come potete notare dal messaggio Twitter qui sopra, Carl Pei ha rilasciato un post con scritto “Back on Android” seguito da un “Android 12 is nice!”, questo da solo poteva lasciare intendere che volesse semplicemente tornare ad Android con il suo smartphone personale; poi però alla discussione si sono uniti il profilo ufficiale di Android e Qualcomm: il primo scrive a Carl che hanno molto da recuperare, il secondo invece pubblica un’immagine di tre mani che si uniscono. Per quanto si tratti solo di ipotesi, tutto ciò lascerebbe intendere che Nothing abbia realmente in cantiere uno smartphone, equipaggiato con Android 12 e mosso da un processore Qualcomm, al momento nulla in più ci è dato sapere. Conoscendo le origini di Carl Pei in OnePlus, e avendo già avuto modo di vedere con le Nothing ear (1) che l’anima da flagship killer del brand è intatta, ci si potrebbe aspettare che anche lo smartphone il lavorazione ricalchi queste caratteristiche; specifiche premium, per farsi strada nel mercato sovraffollato, coniugate a un prezzo di vendita basso in modo da alzare notevolmente il rapporto qualità prezzo del dispositivo e renderlo più appetibile per i consumatori. Il tempo, ed eventuali prossimi annunci, ci diranno cosa ci sia realmente nei piani dell’azienda.