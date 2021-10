Non solo cuffie true wireless per Nothing, la startup londinese messa in piedi da Carl Pei, ex fondatore e CEO di OnePlus. Infatti, a seguito del lancio del suo primo prodotto in assoluto, le cuffie TWS Nothing ear (1), nuove informazioni indicano che l’azienda starebbe per entrare anche nel mondo degli smartphone e degli accessori.

C’è uno smartphone Nothing in arrivo nel 2022?

Prendendo per buone le informazioni rilasciate dal leaker Mukul Sharma, sembra che la compagnia voglia lanciare il suo primo smartphone ad inizio del 2022; evidentemente la collaborazione con Qualcomm rappresenta uno dei tasselli essenziali per entrare in questo settore più che mai aggressivo e ricco di nomi importanti. Al momento non ci sono dettagli a sufficienza per riuscire a farci un’idea di cosa potrà offrire lo smartphone – a parte l’evidente utilizzo di un processore Snapdragon -, ma è altamente probabile che l’azienda di Carl Pei punti molto su un dispositivo con un design unico e singolare nel suo genere, proprio come fece con il lancio delle cuffie true wireless.

Inoltre, sembra che Nothing stia lavorando anche al suo primo power bank: Nothing Power (1). Secondo Sharma il prodotto arriverebbe prima dello smartphone, ma non abbiamo informazioni se il lancio avverrà entro fine anno oppure nel 2022 con qualche settimana di anticipo rispetto al nuovo smartphone.

Potrebbe interessarti: recensione Nothing ear (1)