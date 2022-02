Il 2022 si era aperto con la reunion “Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts” — per non parlare dell’ennesima maratona TV attualmente in corso, in attesa dell’approdo nelle sale cinematografiche del terzo capitolo della saga spin-off “Animali Fantastici – I Segreti di Silente“ — a dimostrazione di una magia iniziata due decenni fa e mai sopita e adesso c’è un nuovo gioco pronto ad appassionare gli utenti Android (e prossimamente iOS): Harry Potter: Scopri la Magia (Harry Potter: Magic Awakened).

Il gioco nasce dopo il pensionamento del precedente “Harry Potter: Wizards Unite“ e rappresenta chiaramente l’ennesimo tentativo di sfruttamento commerciale di un marchio che è una sorta di miniera d’oro.

Harry Potter: Scopri la Magia (Harry Potter: Magic Awakened) nasce dallo sforzo congiunto di Warner Bros. Games e NetEase Inc., può essere sinteticamente descritto come un gioco immersivo free-to-play destinato alle piattaforme Android e iOS ed è atteso al lancio globale entro la fine del 2022.

“Harry Potter: Scopri la Magia”: info sul gioco

Inquadrare Harry Potter: Scopri la Magia in una sola categoria sarebbe impossibile, esso infatti si presenta come punto d’incontro tra un gioco di carte collezionabili (CCG), un MMORPG (che sta per Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) e un gioco strategico. Lo stile grafico curato e le sfide parte del gioco promettono di appassionare gli utenti.

Il gioco è ambientato dieci anni dopo la conclusione della saga principale dei libri di Harry Potter, pertanto i giocatori avranno modo di frequentare Hogwarts e di imbattersi sia in personaggi nuovi che in volti noti. Una volta completata la personalizzazione del proprio personaggio e ricevuta la lettera di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, i giocatori muoveranno i primi passi nel celeberrimo castello dopo la cerimonia dello Smistamento. Andando avanti, potranno seguire le lezioni, prendere parte a duelli magici multiplayer, giocare a Quidditch, esplorare Diagon Alley, Hogsmeade e tanto altro.

In poche parole, tutto Magic Awakened è strutturato in maniera tale che la storia possa evolversi man mano che il giocatore procederà nella propria formazione magica.

Un’altra dinamica del gioco ruota attorno al collezionare incantesimi e altre abilità mediante le apposite carte — in totale saranno più di 80 —, con annessi modi per personalizzare il proprio deck e diventare sempre più potenti. Inoltre, sarà possibile allearsi con altri giocatori per far fronte a sfide e storie più impegnative e per battersi in duelli multiplayer.

Insomma, soprattutto per essere un gioco mobile free-to-play, Harry Potter: Scopri la Magia rende conto di tutto lo sforzo profuso per creare un nuovo contenuto in grado di attirare frotte di aspiranti maghi e streghe. Ecco alcune immagini tratte dal sito ufficiale magicawakened.com.

Pre-registrazione e lancio globale per Android e non solo

Harry Potter: Scopri la Magia non è un gioco del tutto inedito, visto che risale addirittura al mese di settembre dello scorso anno il suo rilascio in Cina, Taiwan e Macao, dove peraltro — come si evince dai dati raccolti da Sensor Tower — aveva riscosso un successo clamoroso e praticamente immediato.

Proprio i tantissimi feedback positivi hanno spinto i produttori a rilasciare il gioco su scala globale: nella giornata di ieri è stata annuciata la disponibilità in Europa, Americhe e Oceania. Gli utenti Android possono già effettuare la pre-registrazione sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante. Inoltre, sul sito ufficiale linkato sopra è possibile registrarsi per “ricevere gli ultimi aggiornamenti e ottenere ricompense speciali in gioco“.

Gli utenti iOS dovranno pazientare ancora un po’, prossimamente sarà possibile pre-registrarsi anche sull’App Store. Il gioco dovrebbe essere reso disponibile per tutti entro la fine dell’anno, ma purtroppo al momento manca una data precisa. Per ingannare l’attesa, eccovi il trailer ufficiale.

