Brutte notizie per gli utenti che in questi anni si sono appassionati al popolare gioco “Harry Potter: Wizards Unite“: nelle scorse ore, infatti, il team di Niantic ha annunciato di avere deciso che il 31 gennaio 2022 sarà interrotto il supporto.

Ed è in tale ottica che gli sviluppatori hanno anche deciso di rimuovere il gioco dai principali store di applicazioni mobile (Google Play Store, Apple App Store e Samsung Galaxy Store), nei quali dopo il 6 dicembre non sarà più possibile trovarlo (sempre da quella data non saranno più disponibili nemmeno gli acquisti in-app).

Per Harry Potter: Wizards Unite è arrivato il momento di andare in pensione

Lanciato nel 2019, Harry Potter: Wizards Unite non è riuscito a replicare l’enorme successo ottenuto da Pokémon Go ma il gioco è comunque stato capace di fare appassionare tante persone in giro per il Pianeta, probabilmente incuriosite dalle potenzialità garantite dalla Realtà Aumentata.

Ed è proprio a loro che gli sviluppatori si rivolgono in modo particolare, promettendo un finale in grande stile, con nuovi eventi, contenuti e modifiche al gameplay. Il team di Niantic ha pubblicato sul blog ufficiale del gioco un post con il quale preannuncia tutte le novità in programma per i prossimi tre mesi (lo potete trovare seguendo questo link).

Questo è il secondo titolo che Niantic ha deciso di chiudere in meno di due mesi: a settembre, infatti, la software house ha annunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo di Catan: World Explorers prima ancora che il gioco fosse ampiamente disponibile (lo era solo in alcuni mercati selezionati).

In entrambi i casi il team di Niantic ha precisato che farà tesoro di ciò che ha imparato e sfrutterà tale esperienza nei progetti futuri dell’azienda (come Pikmin Bloom e Transformers: Heavy Metal).

Niantic ci tiene a ricordare di essere al lavoro su nove giochi e applicazioni e alcuni di essi saranno lanciati già nel corso del 2022. Staremo a vedere.

