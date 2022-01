I fan di Harry Potter generalmente sono costantemente alla ricerca di nuovi sfondi per i loro dispositivi. In questo articolo suggeriamo alcune app omonime di sfondi dedicati al celebre mago di Hogwarts che sono disponibili per il download gratuito attraverso il Google Play Store.

Hogwarts Wallpapers HD

Questa applicazione fornisce sfondi di Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson), Ron (Rupert Grint), Malfoy, Snape, Silente, Hagrid, Voldemort, Cedric, McGonagall, Bellatrix e tutti gli altri personaggi di Hogwarts in qualità HD, full HD, 2K e 4K, con la possibilità di ritagliare l’immagine.

Hogwarts Wallpapers HD è reperibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.

Hogwarts Wallpapers HD 4K

Hogwarts Wallpapers HD 4K include migliaia di immagini in 15 diverse categorie e offre un centinaio di sfondi 4K e Ultra HD ogni giorno, con la possibilità di ridimensionarli, ritagliarli e condividerli.

Previous Next Fullscreen

A seguire trovate il badge per individuare Hogwarts Wallpapers HD nel Play Store.

Hogwarts Wallpapers HD

Hogwarts Wallpapers HD include ottimi sfondi 4K e Full HD per smartphone a tema Harry Potter con immagini uniche che vengono costantemente aggiornate. Ecco alcuni esempi.

Previous Next Fullscreen

Hogwarts Wallpapers HD è raggiungibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.

Hogwarts Wallpapers HD

Questa applicazione permette di ottenere gratuitamente sfondi in qualità HD, Full HD e 4K, con la possibilità di accedervi in ​​modalità offline e condividerli amici e familiari.

Previous Next Fullscreen

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store.

Hogwarts Wallpapers 4K HD

L’app permette di scaricare gratuitamente immagini HD e applicarle come sfondo per la schermata iniziale e la schermata di blocco. L’interfaccia permette di trovare rapidamente nuovi sfondi e quelli aggiunti di recente.

Previous Next Fullscreen

Hogwarts Wallpapers HD è raggiungibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.

Hogwarts Wallpaper HD

Questa applicazione mette a disposizione centinaia di sfondi particolari che vanno dalla risoluzione Full HD fino a 4K, con la possibilità di scaricarli e condividerli. Ecco cosa potete aspettarvi.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store.

+999 Potter H Wallpapers HD 4k

L’app offre sfondi in alta risoluzione che non impattano negativamente sulla batteria dello smartphone. La raccolta di immagini può essere consultata anche offline. Ecco alcuni esempi.

Previous Next Fullscreen

Hogwarts Wallpapers HD è raggiungibile nel Play Store attraverso il badge sottostante.