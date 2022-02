Le offerte del NO IVA MediaWorld stanno infiammando il fine settimana e propongono tantissime occasioni su smartphone, tablet Android e tecnologia in generale. Se siete alla ricerca proprio di un nuovo smartphone potrebbero fare al caso vostro gli sconti su due tra i più popolari dispositivi OPPO.

OPPO Find X3 Pro e Find X3 Neo in super offerta col NO IVA MediaWorld

Le offerte MediaWorld del NO IVA sono tantissime e prevedono lo scorporo dell’IVA, corrispondente a uno sconto del 18,04%. Sono valide solo per poche ore, fino alle 23:59 del 6 febbraio 2022, sia online sia nei negozi della catena. Certo, ci sono alcune esclusioni, ma riguardano perlopiù il mondo Apple, le console, le prevendite e i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti.

Per quanto riguarda gli smartphone Android non ci sono dunque praticamente limitazioni, e proprio per questo vale la pena spulciare il catalogo online alla ricerca di qualche ottimo prezzo. Tra questi difficile non notare OPPO Find X3 Pro e OPPO Find X3 Neo, due tra i più apprezzati prodotti del marchi cinese proposti a cifre davvero niente male:

Se siete alla ricerca di altri prodotti potete seguire il link qui in basso: troverete una grande quantità di offerte riguardanti smartphone Android e non solo. Se l’usato non vi crea problemi, sappiate che il NO IVA MediaWorld tocca anche i prodotti ricondizionati.

