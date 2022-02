Alla ricerca di un regalo per San Valentino o semplicemente di un nuovo smartphone o notebook per lavoro? Il weekend del 5 e 6 febbraio (ma in realtà la promozione è partita in anticipo alle 21:00 del 4 febbraio) potrebbe essere l’occasione giusta per portarsi a casa l’affare del mese. La catena di elettronica MediaWorld infatti a sorpresa sconta quasi tutti i prodotti del 18,04%, ovvero sconta l’IVA.

La promozione ricorda quella organizzata in occasione per il Single’s Day 2021, la selezione di prodotti oggetto è molto ampia e comprende prodotti a marchio Samsung, Xiaomi, Motorola e stranamente anche Apple.

No IVA da Mediaworld, il 5 e il 6 febbraio

Come dicevamo la selezione di prodotti che ricevono la promozione No IVA di febbraio è decisamente folta; per fare qualche esempio: Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy Tab S7 FE, Xiaomi 11T, Oppo Reno6 Pro, Oppo Find X3 Pro ma anche smartwatch come Fitbit Versa 2, Huawei Watch GT2 Pro e tanto altro.

Di seguito trovate una selezione delle promozioni più interessanti:

Su questa pagina su MediaWorld.it trovate l’elenco completo dei prodotti e, inoltre, potete utilizzare la ricerca per trovare ciò che vi serve.

Se volete risparmiare ancor di più, sappiate che la promozione No IVA si applica anche ai prodotti ricondizionati, dove i prezzi sono ancora più bassi.

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili online esclusivamente con IVA al 22% AD ESCLUSIONE di: tutte le console, gli Smartphone Apple iPhone 13/128GB e iPhone 13/256 (compresi quelli degli operatori telefonici – vedi codici in allegato), Apple iPad Air Wi-Fi 64 Gb (vedi codici in allegato), Apple MacBook Air 256Gb (vedi codici in allegato), i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld, solo online Film (DVD e Blu-ray) che Musica (CD – DVD Musicali – Vinile).