MediaWorld ha lanciato oggi a sorpresa il NO IVA con uno sconto del 18,04% (pari allo scorporo dell’IVA) su tantissimi prodotti tech, e tra questi spicca un interessante poker di proposte targate Samsung. Se apprezzate la One UI e i dispositivi del produttore sud-coreano, questa potrebbe essere l’occasione giusta per portarvi a casa un nuovo Galaxy.

Quattro offerte Samsung tra i migliori sconti del NO IVA MediaWorld

Le offerte MediaWorld del NO IVA sono valide online e nei negozi solo per questo fine settimana, fino al 6 febbraio 2022 compreso. Gli sconti del 18,04% sono disponibili per tantissimi prodotti del catalogo online, naturalmente con qualche eccezione qua e là: tra queste ultime abbiamo alcuni prodotti Apple, le console e le prevendite (potete consultare la lista completa sul sito o nei punti vendita).

In mezzo ai tanti sconti, che toccano ovviamente anche smartphone e tablet Android, abbiamo anche questo interessante poker di dispositivi Samsung:

Se state cercando altri prodotti potete consultare le offerte del NO IVA MediaWorld al link qui in basso. Siete già riusciti ad approfittare di qualche sconto?

Tutte le offerte NO IVA MediaWorld

