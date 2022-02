L’avvicinamento tra Android e Windows avanza un passo alla volta — Microsoft aveva fatto la prima mossa annunciando l’arrivo delle applicazioni Android su Windows 11, creando poi il necessario Windows Subsystem for Android, che permette di eseguire applicazioni Android da una varietà di fonti (la scelta è ricaduta sull’Amazon Appstore) — e quello di cui parliamo oggi è un balzo notevole: sul Google Play Store è stato avvistato per la prima volta un tasto di download cross-platform per Windows.

A parlare di questo tanto curioso quanto interessante avvistamento è stato Artem Russakovskii di Android Police e APK Mirror. Di primo acchito, il tutto sarebbe perfettamente in linea con il precedente annuncio della disponibilità di Google Play Giochi per Windows nel corso del 2022 (vi abbiamo persino parlato del lancio dell’appositamente creato Google Play Giochi Beta), se non fosse che la realtà è al momento più complessa e meno chiara.

Come si evince dalle immagini qui sopra, infatti, la fonte ha scoperto che un click sul tasto inedito stabilisce una connessione con l’emulatore PURPLE in background. Ricerche più approfondite hanno permesso di apprendere che PURPLE non è altro che un emulatore creato dagli stessi sviluppatori del gioco in questione che, così facendo, ha anticipato i tempi per renderlo disponibile per Windows.

L’intera faccenda ovviamente è ufficiale — altrimenti la comparsa di un tasto dedicato sul Google Play Store non sarebbe stata possibile —, ma non c’entra niente con l’arrivo di Google Play Giochi su Windows.

