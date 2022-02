Samsung Galaxy S22 Ultra avrà memoria in abbondanza e una valanga di accessori

Il Galaxy Unpacked 2022 è ormai dietro l’angolo — potrete seguirlo insieme a noi a questo link — e quest’oggi non ci occupiamo né di Samsung Galaxy S22 né di Samsung Galaxy S22+, ma soltanto del fratello maggiore, il nuovo portabandiere Samsung Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra: memoria in abbondanza, ma…

Dei nuovi smartphone di riferimento di Samsung abbiamo parlato ormai in tutte le salse: proprio nei giorni scorsi abbiamo visto un’immagine inedita, ma anche i prezzi di listino e come gli stessi dovrebbero reggere nel tempo.

Oggi è il solito Roland Quandt a confermare un dettaglio tecnico interessante del modello più premium della serie: secondo il leaker, Samsung Galaxy S22 Ultra verrà davvero proposto anche in un taglio di memoria da 1 TB, c’è tuttavia un “ma” da mettere in conto: questa versione dello smartphone verrà commercializzata soltanto in alcuni mercati, pertanto non è sicuro, ma è probabile che la vedremo anche dalle nostre parti.

L’informazione, proprio grazie alla suddetta precisazione, è perfettamente compatibile con l’infografica emersa nei giorni addietro, in cui il taglio da 1 TB non compariva.

Non sarebbe una prima volta assoluta per Samsung, che già nel 2019 si era spinta al taglio da 1 TB — con tanto di 12 GB di RAM — con Samsung Galaxy S10+. Nel caso di Galaxy S22 Ultra, 1 TB di storage dovrebbe essere abbinato a ben 16 GB di RAM.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un profluvio di cover ufficiali

Non è la prima volta che parliamo di accessori ufficiali in arrivo con la serie Galaxy S22, ma in questa sede l’attenzione sarà tutta per Samsung Galaxy S22 Ultra.

Una completa galleria di immagini di elevata qualità — si tratta con ogni probabilità delle immagini stampa ufficiali e arrivano dal solito @evleaks (Evan Blass) — ci mostra alcune cover che (salvo smentite) accompagneranno il lancio dello smartphone chiamato a fondere lo spirito della serie Galaxy S con quello dell’iconica serie Galaxy Note.

In totale sono otto i modelli mostrati: quattro semplici in silicone, due con un vistoso cinturino e due con kickstand. Conosciamole meglio.

La cover con lo stand, ufficialmente nota come Protective Standing Cover, viene raffigurata nelle due colorazioni dark blue e white. Si tratta evidentemente di una custodia di tipo rugged, persino certificata secondo lo standard MIL-STD-810G Transit Drop (protegge lo smartphone da danni derivanti da cadute fino a 1,5 metri su superfici in acciaio a temperature di 15-35˚C). Lo stand a clip permette di scegliere tra due differenti posizioni, ovvero 45˚ e 60˚, per un angolo di visione sempre confortevole. Le clip sono persino intercambiabili: Samsung ne fornisce due con ogni cover in colorazioni diverse, una a contrasto e una dello stesso colore dell’alloggiamento: nel caso della cover dark blue, lo stand extra è grigio; con la cover bianca invece è verde chiaro.

Samsung introdurrà anche un modello trasparente, denominato Clear Standing Cover privo di certificazione militare ma dotato di kickstand posizionato orizzontalmente anziché verticalmente come nel caso precedente.

Mancano ancora i prezzi ufficiali, che dovrebbero aggirarsi sui 40 euro per la Protective Standing Cover e sui 30 euro per la Clear Standing Cover.

Introdotte con Samsung Galaxy Z Flip3 e poi rese disponibili anche per Samsung Galaxy S21 FE, le cover in silicone col cinturino verranno riproposte con Samsung Galaxy S22 Ultra. Potrebbe esserci anche un modello Slim Strap Cover (già disponibile per Galaxy S21 Ultra).

Il cinturino è elastico e con colori a contrasto, date un’occhiata qui sotto. Si parla di prezzi sui 40 euro per la Silicone Cover with strap e sui 30 euro per la versione slim.

Per gli utenti in cerca di qualcosa di più semplice e sobrio, non mancheranno le classiche Silicone Cover nei colori light purple, light green, dark purple (Burgundy) e black, da abbinare alle colorazioni di Galaxy S22 Ultra (Phantom Black, White, Burgundy, Green).

Anche in questo caso i prezzi dovrebbero aggirarsi sui 30 euro.

Con ogni probabilità, comunque, Samsung proporrà anche altri modelli classici come le flip cover Smart Clear View Cover e Smart LED View Cover, cover in pelle e Kvadrat.

Altri accessori

Come vi abbiamo spiegato nel nostro resoconto delle indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy S22, i modelli S22+ e S22 Ultra supporteranno con ogni probabilità la ricarica rapida a 45 W. Per sfruttare questa caratteristica, Samsung metterà a listino anche un nuovo caricabatterie rapido da 45 W, che costerà 50 euro.

Per la ricarica wireless, il produttore propone già le alternative Wireless Charger Duo e Wireless Charging Pad.