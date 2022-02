Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra devono ancora uscire e non conosciamo i listini (anche se possiamo andarci vicino), ma grazie all’analisi svolta da Idealo possiamo già avere un’idea di come sarà l’andamento dei prezzi nei prossimi mesi.

I prezzi dei Samsung Galaxy S22 nei prossimi mesi: ecco l’andamento

Samsung presenterà i prossimi flagship tra pochi giorni, durante l’Unpacked del 9 febbraio 2022 (che, a proposito, potrete seguire con noi in diretta streaming), con i tre smartphone che dovrebbero essere disponibili nei negozi e online a partire dalla fine del mese (salvo ritardi, non da escludere). Tra le varie ipotesi che stanno circolando riguardo i prezzi di vendita, per la sua analisi Idealo ha considerato i seguenti listini:

Samsung Galaxy S22 128 GB – 849 euro

Samsung Galaxy S22+ 128 GB – 1049 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB – 1249 euro

Dopo aver tenuto conto dell’andamento delle serie Galaxy S20 e Galaxy S21 con la stessa memoria interna di 128 GB, si possono ipotizzare i seguenti cali di prezzo nel corso dei mesi:

Samsung Galaxy S22 potrebbe essere disponibile a poco più di 700 euro dopo circa tre mesi dall’uscita, con un calo del 15% (-127 euro); già dopo due mesi potremmo riuscire a portarlo a casa con circa 100 euro di ribasso, mentre per vedere le cifre scendere del 22% (-187 euro) si dovranno aspettare almeno cinque mesi. In seguito, come abbiamo visto quest’anno con i Galaxy S21, i prezzi dovrebbero stabilizzarsi.

potrebbe essere disponibile a poco più di 700 euro dopo circa tre mesi dall’uscita, con un calo del 15% (-127 euro); già dopo due mesi potremmo riuscire a portarlo a casa con circa 100 euro di ribasso, mentre per vedere le cifre scendere del 22% (-187 euro) si dovranno aspettare almeno cinque mesi. In seguito, come abbiamo visto quest’anno con i Galaxy S21, i prezzi dovrebbero stabilizzarsi. Samsung Galaxy S22+ dovrebbe calare maggiormente, visto il prezzo iniziale più alto: si prevede un costo inferiore del 17% dopo due mesi (-170 euro, ossia circa 870 euro); dopo quattro mesi potrebbe essere disponibile intorno ai 730-750 euro, con un calo del 30%.

dovrebbe calare maggiormente, visto il prezzo iniziale più alto: si prevede un costo inferiore del 17% dopo due mesi (-170 euro, ossia circa 870 euro); dopo quattro mesi potrebbe essere disponibile intorno ai 730-750 euro, con un calo del 30%. Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe essere acquistato con il 15% di sconto dopo un paio di mesi (-187 euro); chi non ha fretta potrebbe riuscire ad acquistarlo a meno di 900 euro dopo cinque mesi.

Se alle parole preferite i grafici, eccovi serviti:

Coloro che non hanno fretta di cambiare smartphone e di acquistare i Samsung Galaxy S22 potrebbero dunque risparmiare qualche centinaio di euro nel giro di poche settimane. D’altro canto, come già capitato diverse volte, è probabile che Samsung possa includere qualche interessante omaggio con i preordini della nuova serie di flagship: lo scorso anno con la serie Galaxy S21 sono state regalate cuffie (Galaxy Buds Pro o Galaxy Buds Live in base al modello) e Galaxy Smart Tag.

in copertina Samsung Galaxy S21+

