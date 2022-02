Dopo avervi riportato le ultime indiscrezioni qualche giorno fa, oggi torniamo a parlarvi del prossimo top di gamma di casa OPPO, Find X5 Pro. La sua presentazione ufficiale dovrebbe essere dietro l’angolo, entro la fine del mese di febbraio, e oggi grazie a nuove informazioni e immagini trapelate possiamo farci un’idea più precisa di cosa abbia in mente il colosso cinese. Le ultime indiscrezioni provengono da WinFuture, diamo insieme un’occhiata.

Ecco come dovrebbe essere OPPO Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro raccoglie l’eredità del suo predecessore, Find X3 Pro, proponendo sulla carta un valido e degno successore. Partiamo subito con una conferma, il prossimo top di gamma del brand dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1 entrando così nel club dei primi smartphone dell’anno con questa dotazione. Anteriormente dovrebbe avere un ampio display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con sensore di impronte digitali integrato e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Il modello per il mercato europeo dovrebbe inoltre disporre di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sarà sviluppato in collaborazione con il produttore di fotocamere svedese Hasselblad, sul retro dovrebbero essere presenti due sensori Sony IMX766, uno come principale e uno come ultra grandangolare. Il primo sensore dovrebbe essere da 50 MP con apertura focale 1.7 e campo visivo di 80 gradi, il secondo sempre da 50 MP ma con apertura focale 2.2 e campo visivo al momento non pervenuto. La terza fotocamera dovrebbe essere un teleobiettivo da 13 MP con apertura f/2.4 e dovrebbe consentire uno zoom digitale fino a 20x e qualità superiore con zoom fino a 5x.

OPPO Find X5 Pro presenta sul retro, all’interno del modulo fotografico, la scritta MariSilicon, rimando alla nuova NPU sviluppata internamente dall’azienda che dovrebbe consentire notevoli miglioramenti in campo imaging. Questa, realizzata con processo produttivo a 6 nm, combina in un unico chip un’architettura di memoria NPU, ISP e multi-tier avanzata. Inoltre il telefono dovrebbe essere dotato anche di certificazione IP68, per la resistenza ad acqua e polvere con la parte posteriore che dovrebbe essere realizzata in vetro. Dovrebbe avere uno spessore nel punto più sottile di 8,5 mm con un peso di 218 grammi, infine potrebbe essere dotato di un sistema doppio di altoparlanti con supporto per l’audio surround con tecnologia Dolby Atmos. Ci si aspetta che venga lanciato sul mercato con ColorOS 12.1 basata su Android 12 e, secondo la fonte, la presentazione potrebbe avvenire in occasione del MWC 2022.

Per comodità ricapitoliamo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di OPPO Find X5 Pro