OnePlus 10 Pro è stato lanciato un paio di settimane fa e anche se sfodera un aspetto da smartphone di punta in realtà non lo è. Il dispositivo non regge il confronto con Xiaomi 11 Ultra e le recensioni della sua fotocamera non sono state delle migliori, tuttavia sembra che la società abbia in cantiere un modello di punta che potrebbe chiamarsi OnePlus 10 Ultra.

OnePlus 10 Ultra potrebbe debuttare nei prossimi mesi

Con un tweet di oggi l’informatore Yogesh Brar ha rivelato che un modello “ultra” di OnePlus sia in fase di Engineering Verification Testing, un test eseguito sui prototipi durante le loro prime fasi alfa, al quale segue il test di verifica del progetto e quindi il test di verifica del prodotto, dopodiché il prodotto viene dichiarato pronto per il rilascio.

Questo lascia intendere che l’azienda potrebbe avere in programma di lanciare una presunta variante Ultra di OnePlus 10 nei prossimi mesi.

Il tweet parla anche della crescente sinergia tra OnePlus e OPPO, affermando che la condivisione della tecnologia tra le due aziende è attualmente in pieno svolgimento.

La serie OPPO Find X5 ha già ricevuto l’ottica Hasselblad, caratteristica che è rimasta più che altro un’esclusiva OnePlus fino a oggi, mentre la NPU MariSilicon di imaging sviluppata da OPPO potrebbe debuttare su un dispositivo di punta OnePlus nella seconda metà del 2022 e non è da escludere che potrà essere OnePlus 10 Ultra.

In copertina: OnePlus 10 Pro

