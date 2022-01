Il futuro di OnePlus si sta pian piano dipanando davanti agli occhi di appassionati e addetti ai lavori e, stando alle più recenti indiscrezioni, quest’anno la serie di punta del brand potrebbe comprendere un terzo modello ancora più ambizioso: OnePlus 10 Ultra.

Nei giorni scorsi abbiamo visto come il produttore cinese si stia dando da fare per rinnovare la proposta nella fascia media del mercato con OnePlus Nord CE 2 e OnePlus Nord 2T, ma anche quello che potrebbe essere il nome dell’OS unificato di OnePlus e OPPO.

OnePlus 10 Ultra: il probabile design da un brevetto

I primi sussurri su un fantomatico OnePlus 1o Ultra — che andrebbe ad affiancare e guardare dall’alto il già annunciato (solo in Cina) OnePlus 10 Pro e l’ancora atteso OnePlus 10 — risalgono a pochi giorni addietro, tuttavia adesso lo smartphone passa dall’essere una mera voce di corridoio ad avere già un probabile design.

Le nuove informazioni sono state condivise su Twitter dall’informatore TechInsider (@TechInsiderBlog), a detta del quale il brevetto per il design visibile nell’immagine seguente sarebbe stato depositato da OnePlus nel mese di settembre 2021.

Lo smartphone raffigurato presenta un design evidenti somiglianze con quello del già ufficializzato OnePlus 10 Pro, tuttavia — come sottolineato dalla fonte — differisce per il layout del comparto fotografico posteriore. Infatti, la forma squadrata della terza fotocamera, quella più in basso, lascia presumere l’integrazione di un sistema di zoom ottico con lenti periscopiche che OnePlus 10 Pro non ha. Si specula, inoltre, sulla possibile presenza di un piccolo display secondario.

Allo stato attuale, comunque, è ancora troppo poco persino per essere certi dell’esistenza di un OnePlus 10 Ultra, né certamente può bastare qualche disegno per un brevetto a dipanare tutti i dubbi. Non ci resta che attendere: se lo smartphone si farà, ulteriori indizi non tarderanno ad emergere.

In copertina OnePlus 10 Pro