Nell’attuale panorama del mondo degli smartphone, il comparto fotografico acquista sempre più importanza e suscita un interesse sempre maggiore negli utenti. Negli ultimi anni le fotocamere dei nostri dispositivi hanno ricevuto sempre più funzionalità, spesso e volentieri sono presenti più sensori in grado di consentire all’utente di effettuare fotografie e registrazioni video nelle condizioni più diverse.

Uno degli aspetti negativi delle nuove implementazioni è rappresentato dall’ingombro dei nuovi sensori, spesso infatti abbiamo a che fare con comparti fotografici sporgenti rispetto alla scocca posteriore dello smartphone. Ora OnePlus, nella sua costante opera di innovazione, ha depositato un brevetto per un telefono con fotocamera rotante. Vediamo insieme qualche dettaglio.

La nuova fotocamera rotante di OnePlus amplia le possibilità di foto e video

Alla fine del 2020, Shenzhen OnePlus Technology, ha depositato in Cina un brevetto per un “modulo fotocamera e apparecchiature elettroniche”. Il documento è stato approvato nel giugno 2021 e successivamente inserito nel database WIPO (World Intellectual Property Office) al fine di tutelarne la proprietà intellettuale a livello globale.

Il dispositivo in questione è uno smartphone con un ampio modulo fotografico sul retro, si tratta di una fotocamera rotante che dovrebbe consentire all’utente di scattare foto e girare video con un angolo di visione unico. Stando ai dati tecnici presenti nel documento (che potete visionare qui e qui), una delle prime considerazioni che vengono in mente è come OnePlus sia apparentemente riuscita ad ottimizzare gli spazi richiesti da questo modulo, facendo si che questo non sporga eccessivamente dalla scocca posteriore del device.

Per far si che non sporga ulteriormente durante la rotazione, la fotocamera ruota attorno al proprio asse. Verrà utilizzato un sistema composto da diversi magneti, che consentiranno al sistema fotocamera di ruotare di 180 gradi, creando nuove opzioni a disposizione dell’utente. La rotazione infatti consentirà all’utilizzatore di modificare la composizione del proprio scatto per ottenere fotografie da angolazioni difficili, senza che debba mettersi in posizioni assurde.

La fotocamera rotante consentirà di beneficiare di ulteriori opzioni anche in campo video e foto panoramiche, il brand infatti è al lavoro per sviluppare una speciale modalità di registrazione a rotazione, di cui però al momento non vi sono dettagli.

Oltre alle innovative modalità di scatto rotante, lo smartphone sarà ovviamente dotato anche di modalità di scatto normali. In questa modalità il modulo della fotocamera avrà la possibilità di oscillare su se stesso in direzione assiale, restituendo un sistema anti vibrazione. È in sostanza un sistema di stabilizzazione simile all’OIS introdotto da Apple su iPhone 12 Pro Max, e poi mantenuto sui device successivi. Il sistema anti vibrazione consente anche una bassa velocità dell’otturatore, così da migliorare la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luminosità.

Vedremo se tutto ciò vedrà la luce, e il conseguente arrivo sul mercato, con il prossimo OnePlus 11 Pro. Nel frattempo vi invitiamo a visionare il video teaser qui sotto, per farvi un’idea di cosa OnePlus potrebbe avere in mente.

