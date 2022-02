Se siete clienti TIM e desiderate sfruttare le potenzialità della sua rete 5G abbiamo una buona notizia per voi: il popolare operatore telefonico ha rimosso dal proprio sito l’elenco dei device supportati dalla nuova connettività e ciò significa che qualunque smartphone supporti la tecnologia 5G potrà essere usato anche con la rete di TIM.

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno l’operatore ha anche rivelato quelle che sono le velocità massime effettive raggiunte in 5G dai vari device certificati, permettendo così agli utenti di scegliere il proprio nuovo smartphone con più consapevolezza.

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le città coperte dalla rete 5G di TIM, sul cui sito Web si legge espressamente:

TIM ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura con il 5G. Il 5G TIM è già disponibile in altre numerose città, con servizi per cittadini e imprese ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo: Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G, oltre ad alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena.

Ovviamente queste sono le città per le quali la copertura è già ufficiale ma potrebbero esservi altre località nelle quali è possibile navigare in 5G con TIM.

L’operatore ha inoltre deciso di rendere disponibile per alcuni clienti per il mese di febbraio la promozione 5G ON TryBuy, grazie alla quale è possibile usufruire per il primo mese gratuitamente della sua rete 5G, con un rinnovo mensile al costo di 2,99 euro (salvo disattivazione).

TIM sceglie i Maneskin per i suoi spot

E sempre a proposito di TIM, l’operatore ha scelto la musica dei Maneskin per il nuovo spot lanciato in occasione del Festival di Sanremo e dedicaco a MAGNIFICA Mobile, l’offerta che permette agli utenti di navigare in 5G.

In particolare, MAGNIFICA Mobile mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti, 100 GB di traffico dati in 5G (che diventano illimitati per chi è cliente TIM anche per la rete fissa) e un servizio di assistenza dedicata al 119 e nei negozi dell’operatore, il tutto al costo di 19,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata online.

Come colonna sonora delle prossime pubblicità di TIM dedicate a tale offerta vi sarà pertanto la canzone “I wanna be your slave” della popolare band italiana.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche