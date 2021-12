Tra gli smartphone che si daranno battaglia per tutto il prossimo anno vi sono anche quelli della serie Realme 9, la cui presentazione dovrebbe avere luogo all’inizio del 2022.

In particolare sarebbero 4 i modelli a cui sta lavorando Realme: oltre ad una versione “base”, infatti, il produttore asiatico dovrebbe lanciare le varianti “Pro” e “Pro+” e un device di fascia media chiamato Realme 9i.

Nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli sulle caratteristiche della fotocamera di Realme 9 Pro+ mentre Realme 9i è apparso nel database di un ente certificatore asiatico.

Nuove apparizioni online per Realme 9 Pro+ e 9i

Iniziando dal modello più costoso, stando a quanto è possibile apprendere grazie all’applicazione Camera FV-5, il device in questione (con nome in codice RMX3393) dovrebbe poter contare su un sensore principale da 50 megapixel (1/1.56″) con pixel da 1.0µm e apertura f/1.8 (in Binned Mode con una risoluzione da 12,6 megapixel e pixel da 2.0µm).

Frontalmente Realme 9 Pro+ dovrebbe avere una fotocamera da 16 megapixel con apertura f/2.5.

Purtroppo al momento non vi sono altre informazioni per quanto riguarda gli altri sensori su cui potrà contare il comparto fotografico posteriore del nuovo smartphone di punta di Realme.

Per quanto riguarda Realme 9i, le informazioni su di esso arrivano dall’NBTC (l’autorità thailandese che si occupa di telecomunicazioni) e il suo numero modello dovrebbe essere RMX3941.

Purtroppo l’ente thailandese non ci fornisce dettagli sulle sue caratteristiche tecniche ma ci conferma che lo smartphone (e quindi tutta la serie Realme 9) è in fase di preparazione e si avvicina il momento del suo lancio ufficiale.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore asiatico per scoprire quando la serie Realme 9 sarà lanciata, se arriverà subito anche nei mercati europei e quale sarà la fascia di prezzo in cui si andrà a posizionare.

