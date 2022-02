In principio furono i flagship killer, i dispositivi di OnePlus che proponevano caratteristiche da top di gamma a prezzi molto competitivi rispetto alla concorrenza. Nel tempo questa tendenza è andata via via scemando, con il brand che nel corso degli anni ha cominciato ad alzare e adeguare i prezzi dei propri dispositivi a quelli dei competitor nella fascia alta. Il colosso tuttavia è costantemente al lavoro per guadagnare maggiori fette di mercato, proprio lo scorso anno c’è stata la fusione con OPPO, che ha portato di recente anche ad un cambio di rotta per quel che concerne l’interfaccia grafica degli smartphone dei due brand. Per l’anno in corso l’attenzione è puntata sulla famiglia OnePlus 10, con OnePlus 10 Pro già presentato in Cina e le varianti base e Ultra ancora attese.

Nelle ultime ore, sono trapelate in rete delle indiscrezioni riguardanti dei marchi registrati dal produttore, Two Plus, Six Plus e Eight Plus. Vediamo di cosa si tratta.

OnePlus registra tre nuovi marchi, che possano tornare i flagship killer?

Come potete notare dall’immagine qui sopra, è stata diffusa tramite Twitter la notizia che OnePlus ha depositato dei nuovi marchi registrati: Two Plus, Six Plus e Eight Plus. Al momento non si sa molto al riguardo, non è dato sapere per quali tipologie di dispositivi siano stati registrati questi marchi, se si tratti di smartphone o altri dispositivi intelligenti, ma come sempre, sulla rete le voci di corridoio non mancano. Stando ad alcune indiscrezioni infatti, OnePlus potrebbe aver intenzione di effettuare (almeno in parte) un ritorno alle origini, sarebbe quindi al lavoro per sviluppare una nuova gamma di smartphone con prestazioni elevate, orientate al gaming ma dal prezzo contenuto (che in Cina dovrebbero aggirarsi tra i 315 dollari e i 475 dollari). Dovrebbero montare dei processori di fascia alta, ma al momento non si sa se possa trattarsi dello Snapdragon 8 Gen 1 o del Mediatek Dimensity 9000.

Per il momento non possiamo che attendere che trapelino nuove informazioni, magari più sostanziose. Quello che è certo è che se OnePlus fosse davvero intenzionata a riportare in auge la sua fama di flagship killer, questo non farebbe che rendere felici i fan del brand e aumentare notevolmente l’hype verso questa presunta nuova gamma di smartphone.