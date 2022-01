C’è grande fermento in casa Redmi: dopo che ieri vi abbiamo segnalato un modello inedito (con annesse specifiche tecniche complete), oggi sono altri due gli smartphone di cui parlare: un’inedita edizione speciale riconducibile alla serie Redmi K50 e l’economico Redmi 10A.

Redmi K50 Super Cup Exclusive Edition: specifiche tecniche

Grazie ai recenti teaser ufficiali del produttore cinese, sappiamo già che la serie Redmi K50 verrà annunciata ufficialmente nella sua interezza nel mese di febbraio 2022, ma oggi apprendiamo che ci sarà un modello (rectius una variante) in più.

Non solo Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ e Redmi K50 Gaming Edition dunque, ma anche Redmi K50 Super Cup Exclusive Edition. Di questa edizione mai nominata finora apprendiamo da un nuovo leak che sarà dotata di ben 512 GB di memoria interna.

Le restanti specifiche tecniche non dovrebbero differire di molto da quelle già trapelate in precedenza per il resto della serie di riferimento. In particolare, si parla del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, della tecnologia di ricarica rapida Dual VC chambers a 120 watt. Il solo modello Gaming Edition, invece, dovrebbe avere speaker stereo JBL e motorino ultrawide-band x-axis AAC 1016.

Quest’ultimo modello dovrebbe essere il primo ad essere lanciato e disporre di schermo OLED 2K da 6,67 pollici, di batteria da 4.700 mAh, di una fotocamera anteriore da 16 MP e di una posteriore tripla da: 64 MP + 13 MP + 2 MP.

Precedenti leak parlano di altri tre modelli nella line-up, attribuendo loro i SoC Qualcomm Snapdragon 870, MediaTek Dimensity 8000 e Dimensity 9000.

Nuove conferme su Redmi 10A

Il secondo modello oggetto di nuove indiscrezioni quest’oggi è Redmi 10A, uno smartphone che pare dovesse essere lanciato lo scorso anno ma che poi non era mai arrivato.

Avvistato nel database della certificazione FCC SAR, Redmi 10A non sarebbe altro che una versione leggermente modificata del precedente Redmi 9A. Vengono persino evidenziate le poche differenze tra il vecchio modello (M2006C3LG) e quello nuovo (220233L2G).

Redmi 10A aggiungerebbe alla fotocamera principale da 13 MP del predecessore una secondaria da 2 MP (che difficilmente farà qualche differenza) e implementerebbe un sensore di impronte (assente su 9A).

Lo smartphone dovrebbe essere proposto nei seguenti tagli di memoria: 2GB + 32GB, 3GB + 32GB, 3GB + 64GB, 4GB + 64GB, 4GB + 128GB.

Grazie a Geekbench, sappiamo inoltre che Redmi 10A avrà un SoC MediaTek Helio G25, lo stesso del modello della precedente generazione.

Il “nuovo” smartphone esisterà in almeno tre varianti regionali: 220233L2C (Cina), 220233L2G (Global), 220233L2I (India).

Le premesse non sono esattamente le migliori, anzi Redmi 10A rischia seriamente di beccarsi un giudizio simile a quello che avevamo riservato a Redmi 10.

