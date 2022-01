Vi abbiamo parlato giusto ieri di come Xiaomi sia al lavoro per inondare il mercato con i suoi dispositivi nel 2022, oggi vi riportiamo una serie di nuove indiscrezioni su tanti modelli del brand.

La serie Redmi 10 potrebbe accogliere nuovi membri

A differenza della serie Redmi 9, che contava tra le sue fila Redmi 9A, 9C e 9, la serie Redmi 10 è stata presentata con un unico modello. Ora secondo alcune indiscrezioni apparse su Telegram, pare che sia in arrivo un ulteriore smartphone con il nome di Redmi 10A (non è ancora chiaro a quali mercati potrebbe essere destinato) che dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

LCD FHD+ da 6,5″ fino a 90 Hz

Processore MediaTek Helio G88

4 GB di RAM, 128 GB di memoria + slot per microSD

Batteria da 5000 mAh, ricarica rapida da 18 watt

Fotocamera da 50 MP + fotocamera frontale ultra grandangolare, macro, profondità

8 MP con sblocco facciale

Jack, USB-C, sensore di impronte digitali, due altoparlanti

NFC per Google Pay (pagamento contactless)

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 GHz, Doppia SIM

Android 11 con MIUI 12.5 preinstallata

161,95 x 75,53 x 8,92 mm, 181 g

Trapela la scheda tecnica di Redmi Note 11S

Xiaomi ha annunciato il lancio di Redmi Note 11S in India per il 9 febbraio, erano già trapelate indiscrezioni riguardo al display che volevano un pannello AMOLED, ma ora nuove voci ne paventano l’intera scheda tecnica. Stando a quanto riportato dal leaker Yogesh Brar su Twitter, il telefono dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Monterebbe come processore il Mediatek Helio G96 (evoluzione dell’Helio G95 presente su Redmi Note 10S). Sarebbe dotato di 4/6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna, con una batteria da 5000 mAh e ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico dovrebbe essere formato da quattro sensori, 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP, l’obbiettivo principale potrebbe essere il Samsung HM2, il grandangolare Sony IMX3555 e sensore macro OV2a Omnivision. Per quanto riguarda il prezzo il leaker ipotizza, per il mercato indiano, 214 dollari e 227 dollari rispettivamente per le due varianti.

Xiaomi 12X e Redmi 10 2022 ottengono la certificazione di conformità UE, lancio imminente

È apparso in rete il documento (che potete vedere poco sotto) inerente la certificazione di conformità UE di Xiaomi 12x e Redmi 10 2022, la cosa che prima di tutte salta all’occhio è che i due dispositivi arriveranno sul mercato con versioni software differenti. Xiaomi 12X arriverà sul mercato con Miui 13, mentre Redmi 10 2022 verrà lanciato con la MIUI 12.5.

Di Xiaomi 12X trapelano anche alcune specifiche che lo vedrebbero dotato di un display Full HD + AMOLED da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1100 nits, HDR10+ e Dolby Vision. Come processore dovrebbe avere lo Snapdragon 870 accoppiato a una GPU Adreno 650, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il comparto fotografico sarebbe composto da un modulo triplo con sensori da 50 MP + 13 MP + 5 MP, il sensore principale dovrebbe essere un Sony IMX766 con OIS. Lato batteria dovrebbe vantare un modulo da 4500 mAh con ricarica rapida a 67 W.

Xiaomi MIX FOLD 2 avrà un display migliore del suo predecessore

Stando alle informazioni trapelate sul social network cinese Weibo il prossimo pieghevole di casa Xiaomi, MIX FOLD 2, sarà dotato di un display da 8 pollici con risoluzione 2,5K (a differenza del suo predecessore che aveva una diagonale di 8,01 pollici con risoluzione 2K) e frequenza di aggiornamento superiore ai 60 Hz. Infine dovrebbe avere una batteria da 5000 mAh presumibilmente con ricarica rapida.

Sempre lo stesso informatore rivela che sia in lavorazione un altro dispositivo, sempre dotato di Snapdragon 8 Gen 1, con un display da 6,7 pollici e risoluzione 2k, è lecito pensare che possa trattarsi di Xiaomi Mi 12 Ultra.

Xiaomi 12 Pro potrebbe avere una variante in arrivo

Il leaker Digital Chat Station ha rivelato su Weibo che è in fase di sviluppo e test, un dispositivo con codice modello L2S caratterizzato dal prossimo chip SM8475 (una versione migliorata dello Snapdragon 8 Gen 1). Considerando il codice modello di Xiaomi 12 Pro, ovvero L2, potrebbe trattarsi di un altro modello della serie in arrivo nel prossimo futuro, magari uno Xiaomi 12S. Le informazioni su questo smartphone sono poche, si sa solo, come già accennato, che dovrebbe avere una versione leggermente aggiornata dello Snapdragon 8 Gen 1 (presente su Xiaomi 12 Pro).

Data di lancio e scheda tecnica di Redmi Note 11

Domani 26 gennaio Xiaomi lancerà la serie Redmi Note 11 nei mercati internazionali, a differenza del fratello Redmi Note 11S, verrà lanciato in Nepal il 27 gennaio. Stando a quanto riportato in un tweet, poi rimosso, Redmi Note 11 dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ a 90 Hz, processore Snapdragon 680 e un comparto fotografico composto da 4 sensori (il principale dovrebbe essere da 50 MP). Infine potrebbe contare su una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Ad ogni modo manca veramente poco alla presentazione della nuova famiglia, così da poter smentire o verificare quanto trapelato.