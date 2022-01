Sin dal rilascio dell’aggiornamento ad Android 12 il team di Google si è trovato costretto ad affrontare una serie di bug relativi ad Android Auto e a trovare una soluzione, come ad esempio per il problema dei crash di Google Maps.

Un altro bug molto fastidioso e le cui prime segnalazioni risalgono a novembre 2021 è quello che impedisce la visualizzazione delle notifiche sull’unità principale di alcuni utenti nel momento in cui arrivano nuovi messaggi.

Trovato il fix per il bug di Android Auto e Android 12

Ebbene, pare che finalmente il colosso di Mountain View sia riuscito a trovare una soluzione a questo bug e una conferma è arrivata anche da una rappresentante dell’azienda, la quale in risposta ad una segnalazione sul forum di supporto di Google ha reso noto che il fix è stato già implementato (“the team has implemented a fix to resolve this issue”).

Stando a quanto si apprende, tale bug è stato riscontrato su vari smartphone e un esempio è rappresentato da quello del possessore di un Samsung Galaxy S21, che ha iniziato a notarlo dopo avere effettuato l’aggiornamento a Samsung One UI 4 (l’interfaccia del colosso coreano basata su Android 12).

Secondo le segnalazioni, se un messaggio arriva quando è in riproduzione un brano musicale, l’audio si abbassa brevemente come per consentire al device di emettere il suono della relativa notifica, che tuttavia non viene emesso, così come sul display non viene visualizzato nessun nuovo messaggio.

Non è chiaro il motivo per cui i nuovi messaggi non vengono visualizzati da Android Auto, in quanto il team di Google non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo ma ciò che più conta per gli utenti è che il bug sia stato risolto.

Il team del colosso di Mountain View ricorda agli utenti di aggiornare Android Auto e l’app Messaggi alle ultime versioni disponibili, che possono essere scaricate dal Google Play Store attraverso i seguenti badge: