Solitamente quando un nuovo smartphone arriva sul mercato non sarà in grado di accedere ai contenuti di Netflix alla massima qualità disponibile e chi lo acquista nei primi giorni di disponibilità non può fare altro che attendere con pazienza che il colosso dello streaming lo includa tra i modelli ufficialmente supportati.

Questa “regola” non riguarda soltanto gli smartphone di fascia media o quelli meno importanti e un esempio è rappresentato da Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ossia i due telefoni Android per eccellenza, che soltanto ora sono riusciti a “farsi accettare” da Netlix (a distanza di tre mesi dal loro esordio ufficiale negli Stati Uniti e negli altri pochi Paesi in cui sono commercializzati).

Netflix supporta Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 5a

Ricordiamo che sul sito ufficiale di Netflix c’è un’apposita pagina in cui vengono elencati tutti i dispositivi che sono in grado di riprodurre contenuti in HD e in HDR10 (la trovate seguendo questo link).

Ebbene, con un recente aggiornamento il colosso dello streaming video ha aggiunto tutti gli smartphone lanciati da Google nel corso del 2021 e cioè non soltanto Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro ma anche Google Pixel 5a (lanciato ad agosto).

Ad oggi, pertanto, questi sono i modelli di Google che possono contare sui contenuti in HD:

Google Nexus 6

Google Nexus 5X

Google Nexus 6P

Google Pixel e Pixel XL

Google Pixel 2 e Pixel 2 XL

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL

Google Pixel 3a e Pixel 3a XL

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Pixel 4a e Pixel 4a con 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a con 5G

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Questi, invece, quelli che supportano i contenuti in HDR10:

Google Pixel 3 e 3 XL

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL

Google Pixel 4a e Pixel 4a con 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a con 5G

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Ricordiamo che nei giorni scorsi Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti.

