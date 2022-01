Dopo OnePlus 9 Pro, LineageOS 18.1 basata su Android 11 ora è disponibile anche per il fratello minore OnePlus 9. Il recente aggiornamento di OxygenOS 12 non è stato accolto favorevolmente dai fan più accaniti del motto “Never Settle”, quindi il modding potrebbe essere ancora una valida alternativa per gli utenti che preferiscono un’esperienza Android originale senza l’ingombrante interfaccia ColorOS.

LineageOS 18.1 abbraccia OnePlus 9

Vale la pena precisare che se è già in esecuzione OxygenOS 12 verrà applicato il downgrade del dispositivo, inoltre le build non sono ancora disponibili sul repository ufficiale, tuttavia non dovrebbero tardare ad arrivare.

Il supporto di LineageOS 18.1 lascia comunque ben sperare per le future build Android che verranno rese disponibili per OnePlus 9 e 9 Pro nei prossimi mesi e anni, in particolare come alternativa perfetta a quello che sarà in futuro ColorOS per OnePlus.

La custom ROM LineageOS è apprezzata per l’esperienza pulita che offre agli utenti, oltre che per le opzioni di personalizzazione e le funzionalità avanzate aggiuntive.

Prima di installare la custom ROM sul vostro smartphone consigliamo di leggere attentamente tutte le informazioni presenti nelle Wiki di LineageOS, in quanto l’operazione non è esente da rischi, effettuare un backup completo di tutti i vostri dati, sbloccare il bootloader con una custom recovery come TWRP e di avere a portata di mano le app di Google (GApps) da installare al primo avvio del sistema operativo.

Leggi anche: migliori smartphone Android