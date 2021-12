OnePlus 9 e 9 Pro sono degli ottimi smartphone che, purtroppo, hanno incontrato un po’ di grattacapi con l’aggiornamento ad Android 12. Ora l’azienda sta rilasciando un nuovo update della OxygenOS 12 con alcune correzioni di bug.

Nuovo aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro con diversi fix

Meno di due settimane dalla ripresa del roll out dell’ultima versione del robottino verde, OnePlus ha rilasciato un ulteriore aggiornamento con alcune ulteriori ottimizzazioni e correzioni di bug. L’update, che pesa 70 MB e porta il firmware alla versione C.40, corregge alcuni problemi che causavano l’impossibilità di aggiornare il software e di accedere alla rete 5G per diversi utenti.

Secondo il post rilasciato da OnePlus sul proprio forum, solo le varianti Global e Indiana di OnePlus 9 e 9 Pro sono idonee per questo aggiornamento, mentre non si hanno tempistiche per quanto riguarda la versione commercializzata in Europa. Come tutti gli aggiornamenti di OnePlus, anche questo verrà rilasciato in maniera graduale, con un’implementazione più ampia, nel caso non ci siano segnalazioni di problemi gravi durante le prime installazioni.

Come già detto precedentemente l’aggiornamento non è ancora disponibile per i modelli commercializzati in Europa, ma vi lasciamo comunque i vari pacchetti OTA incrementali per l’installazione manuale.

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

