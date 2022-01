In queste ultime ore si sta parlando parecchio del processore che animerà gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e nelle scorse ore la vicenda si è arricchita di un nuovo capitolo.

Ricordiamo che alcuni giorni fa in Rete si sono diffuse delle voci secondo cui Samsung, a causa di problemi nella fase di produzione del processore Exynos 2200, avrebbe deciso di ripiegare su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che avrebbe finito per essere utilizzato su tutte le varianti di Samsung Galaxy S22 e ciò a prescindere dal mercato di commercializzazione.

Colpo di scena per Samsung Galaxy S22 Ultra

Il colosso coreano, nel confermare di avere deciso di posticipare il lancio di Exynos 2200, tuttavia ci ha tenuto a sottolineare che non ci sono problemi per quanto riguarda la produzione o le prestazioni di tale chip, precisando che sarà presentato insieme agli smartphone della serie Samsung Galaxy S22.

Ciò ha indotto a ritenere che i piani di Samsung non sarebbero cambiati per quanto riguarda l’utilizzo del nuovo processore sui modelli della serie Samsung Galaxy S22 e quindi CPU Exynos 2200 per quelli venduti in Europa e Corea del Sud e CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 per quelli commercializzati in Cina, India e Stati Uniti.

A quanto pare, la pensano diversamente Ahmed Qwaider e Ice Universe: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il colosso coreano avrebbe deciso che tutte le versioni di Samsung Galaxy S22 Ultra, a prescindere dal mercato di commercializzazione, saranno animate da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

In pratica, il colosso coreano potrebbe usare il processore Exynos 2200 solo sul modello base e quello Plus e soltanto in Europa e Corea del Sud, puntando sulla CPU di Qualcomm per lo smartphone più potente e costoso della nuova serie.

Al momento non è chiaro quale sia la motivazione per cui Samsung avrebbe preso tale decisione e ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi giorni. I fan di Samsung europei che hanno già preso di mira Samsung Galaxy S22 Ultra e non amano le CPU Exynos, tuttavia, possono ritenersi soddisfatti.