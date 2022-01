Google Contatti per dispositivi Android non è esattamente la più esaltante o innovativa tra le innumerevoli applicazioni del colosso di Mountain View, ma è naturalmente una delle più utili – da qualche mese fa anche parte del “club dei miliardari” – e adesso ha ricevuto qualche piccola novità in termini di organizzazione dei menu.

Inutile dire che, al pari di tutte le altre app di Big G, anche Google Contatti ha abbracciato ormai da mesi il Material You di Android 12, pertanto i cambiamenti di cui parliamo oggi sono nettamente meno grandi rispetto a quelli dell’aggiornamento di settembre.

Google Contatti: le novità dell’aggiornamento

In numerose app – basti pensare al Google Play Store – Google ha ormai cambiato approccio, eliminando il classico menu accessibile sul lato sinistro della schermata e facendo confluire tutte le impostazioni nel menu che si apre toccando l’avatar dell’utente in alto a destra.

Per la verità non in tutte le applicazioni questo modus operandi è stato impiegato in maniera altrettanto rigorosa, tant’è che alcune app come Keep presentano l’avatar in alto a destra per la gestione dell’account Google e il menu hamburger sul lato sinistro per accedere alle impostazioni.

L’aggiornamento appena arrivato silenziosamente su Google Contatti si colloca un po’ a metà strada. Come potete vedere dai seguenti screenshot, le “Impostazioni di App Contatti” (e la voce “Guida e feedback”) sono stati spostati nel menu accessibile dall’avatar, tuttavia quello laterale è ancora presente e contiene i collegamenti a tutti i contatti, a quelli dell’account selezionato, oltre che lo strumento “Unisci e correggi”, il cestino e quello per la creazione di etichette.

Che Google stia mettendo in atto un’opera di riorganizzazione è palese, tuttavia sarebbe certamente preferibile (e meno caotico) ritrovare lo stesso approccio in tutte le app.

Come aggiornare Google Contatti

La versione più recente di Google Contatti per Android è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul seguente badge.

