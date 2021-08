Un’altra applicazione Google ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 1 miliardo di download. Stiamo parlando di Google Contatti che, per quanto possa apparire semplice e basilare nelle funzioni offerte, in realtà è una delle applicazioni più apprezzate del colosso di Mountain View.

1 miliardo di download per Google Contatti

Disponibile sul Play Store dal 2015, nel corso degli ultimi anni ha ricevuto numerosi aggiornamenti pensati per migliorare le funzioni offerte e per integrarsi al meglio con gli altri servizi a marchio Google. Ultimamente, inoltre, è stata protagonista di due importanti aggiornamenti che volti a migliorarne l’utilizzo in contesti lavorativi e in attesa dell’arrivo di Android 12.

A tal proposito, giusto qualche settimana fa abbiamo scoperto che il team di sviluppo di Google stava iniziando ad abbracciare il Material You di Android 12 con una serie di importanti migliorie dell’interfaccia volte a rispettare le linee guida generali del Material You con una barra di ricerca a pillola, il supporto al cambio di tonalità del colore del tasto FAB in relazione al wallpaper presente e non solo.

Se non disponete di Google Contatti sul vostro smartphone vi consigliamo di provarla. Potete scaricare l’applicazione tramite il badge del Play Store sottostante oppure con l’APK disponibile su APK Mirror.

Scarica Google Contatti