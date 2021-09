Scopriamo insieme quali sono le ultime novità studiate dagli sviluppatori di YouTube Music, Google Contatti, Traduttore e App Google.

Il nuovo widget di YouTube Music

Android 12 porta con sé un rinnovato interesse per i widget e anche il team di sviluppatori di YouTube Music sta lavorando ad una soluzione basata sul linguaggio di design Material You.

Lo staff di 9to5Google è riuscito ad attivare questo nuovo widget, offrendoci così la possibilità di guardarlo in anteprima. Largo almeno 3×3 (è possibile impostarlo anche in dimensioni maggiori), il widget presenta il logo dell’app quando non c’è nulla in riproduzione, accompagnato da due pulsanti (play/pausa e Mi piace).

Probabilmente durante la riproduzione saranno attivate delle animazioni e sarà mostrata la copertina del brano.

Nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Anche Google Contatti abbraccia Material You

Sempre più utenti stanno segnalando di avere ricevuto un aggiornamento che porta il design Material You nell’applicazione Google Contatti.

Così come apprendiamo da Droid Life, la principale novità è rappresentata dalla possibilità di attivare il colore del tema del dispositivo.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google Contatti da APK Mirror.

Novità in vista per Google Traduttore

Anche il team di sviluppatori di Google Traduttore è al lavoro su una nuova interfaccia basata su Material You per la versione Android dell’app di questo popolare servizio.

Così come apprendiamo da 9to5Google, questa nuova interfaccia (scovata nella versione 6.23 dell’app) introduce diverse modifiche, tanto da poterlo ritenere il più importante cambiamento degli ultimi anni.

La nuova interfaccia presenta gli elementi più allineati in basso, rendendo così più semplice agli utenti il loro raggiungimento, soprattutto con gli smartphone più grandi.

Inoltre, l’app nel complesso rispetta i colori dello sfondo, una delle caratteristiche principali di Material You:

Ovviamente si tratta di un’interfaccia ancora in fase di lavorazione e con alcuni aspetti mancanti.

Potete scaricare le ultime versioni di Google Traduttore da APK Mirror.

Nuova interfaccia anche per il Meteo

Con la versione 12.34 dell’app Google dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti la nuova interfaccia della scheda dedicata al Meteo.

La principale novità grafica è rappresentata dalla scomparsa del menu ad hamburger dalla barra di ricerca mentre sono stati risolti alcuni piccoli bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release.

Come apprendiamo da Android Police, alcuni utenti segnalano l’assenza delle previsioni ma dovrebbe trattarsi di un bug non generale.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di App Google da APK Mirror.