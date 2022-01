FastwebUP ha pronte le nuove UPBox e mette in palio ghiotti premi con UPParty

FastwebUP, il progremma fedeltà gratuito dedicato ai clienti Fastweb, accoglie il nuovo anno a modo suo: per il mese di gennaio 2022, sono pronte nuove selezioni di sconti ottenibili tramite le UPBox e ci sono dei premi tech molto ghiotti in palio con UPParty.

FastwebUP: ecco le UPBox di gennaio 2022

Premesso che il programma FastwebUP è rivolto a tutti i clienti Fastweb di rete fissa e/o mobile residenti in Italia e nella Repubblica di San Marino — sia residenziali che con partita IVA — e che è accessibile mediante la sezione dedicata in MyFastweb (applicazione mobile o sito web), vediamo ora in che cosa consistono le quattro UPBox predisposte per il mese di gennaio 2022.

La prima UPBox, denominata “Buongiorno 2022!”, è comprensiva dei seguenti sconti:

6 mesi di abbonamento alla rivista digitale Gente;

sconto del 15% su qualsiasi prodotto dello shop Galbusera Tre Marie;

spedizioni omaggio e sconto di 4,90 euro su 19,90 euro di spesa su tutti i prodotti del sito Caffè Cortese (esclusa macchinetta caffè).

Il secondo pacchetto, che Fastweb chiama “Inizia col piede giusto!”, dà accesso ai seguenti sconti e vantaggi:

2 mesi gratuiti e sconto del 30% per i prodotti disponibili sullo shop online Redooc;

sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro sul sito eFarma;

sconto del 20% sul primo acquisto di scarpe sullo shop online Superga.

La terza UPBox disponibile questo mese è “Hai le calze piene?” e comprende una tripletta di sconti che sarebbero stati perfetti per l’Epifania (ma che possono ugualmente tornare utili):

20% di sconto su tutte le calze presenti sul sito 1177;

20% di sconto su qualsiasi giocattolo sul sito Clementoni;

sconto di 5 euro su una spesa minima di 20 euro nel sito di dolci Elah Dufour Novi.

Infine, l’ultima UPBox di gennaio, denominata “Siete carichi?”, porta in dote i seguenti vantaggi:

1 mese di abbonamento alle lezioni Fitness da Divano;

sconto del 30% sui prodotti disponibili sul sito Enervit;

sconto del 20% su tutto il catalogo Smemoranda inclusi zaini e borse.

Naturalmente queste sono soltanto le proposte predefinite messe insieme da Fastweb, tuttavia l’operatore permette come sempre ai clienti di comporre la propria box personalizzata. Se preferite fare in questo modo, ecco il link alla pagina dedicata alle UPBox.

Concorso UPParty di questo mese: partecipazione e premi

Prima di passare ai contenuti del concorso a premi di questo mese, torna utile fare un rapido ripasso delle sottocategorie nelle quali i clienti iscritti a FastwebUP vengono suddivisi, poiché questo incide sia sul numero di UPBox ottenibili ogni mese dal cliente che sul numero di tentativi di cui dispone per provare a vincere i premi UPParty. I cluster previsti sono tre e sono i seguenti:

Jumper – È il profilo assegnato ai clienti Fastweb di rete mobile e ogni mese comprende: una UPBox; due tentativi di partecipazione ad UPParty; accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te.

– È il profilo assegnato ai clienti Fastweb di rete mobile e ogni mese comprende: una UPBox; due tentativi di partecipazione ad UPParty; accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te. Sprinter – È il profilo assegnato ai clienti Fastweb con offerta internet e ogni mese comprende: due UPBox; tre tentativi di partecipazione ad UPParty; accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te.

– È il profilo assegnato ai clienti Fastweb con offerta internet e ogni mese comprende: due UPBox; tre tentativi di partecipazione ad UPParty; accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te. Dreamer – È il profilo assegnato ai clienti Fastweb con offerta mobile + internet e ogni mese comprende: tre UPBox; quattro tentativi di partecipazione ad UPParty; accesso ai vantaggi della sezione Dedicati a te.

Tornando al concorso a premi attivo per il primo mese del nuovo anno — con possibilità di partecipazione dal 1 al 31 gennaio 2022 —, UPParty mette in palio ogni giorno una Soundbar Samsung 2.1 e prevede un premio finale ben più ghiotto che verrà assegnato mediante estrazione entro il 28 febbraio 2022: un iPhone 13 128 GB Midnight (ecco la nostra recensione).

Per maggiori dettagli, potete visitare la pagina ufficiale di FastwebUP a questo link. Non dimenticate di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte Fastweb.